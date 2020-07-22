"Партии заинтересованы взять места в объединенных территориальных громадах. Это влияние и ресурсы"

— Если у депутата возникнет конфликт с партией, его исключат и он потеряет мандат. Должны быть послушные, — говорит Денис Рыбачок, 25 лет, эксперт Комитета избирателей Украины.

16 июля Верховная Рада внесла изменения в разделы Избирательного кодекса о президентских, парламентских и местных выборах.

Парламент затянул с принятием изменений в Избирательный кодекс. Как это повлияет на кампанию?

— Когда до выборов так мало времени, законодательство должно быть максимально стабильным. Чтобы избиратели понимали, как будут считать голоса и определять победителей.

Но это не впервые для Украины. В 2015 году появился закон о местных выборах так же в июле, а в октябре — состоялось голосование.

Международная практика свидетельствует, что за год до волеизъявления ключевые вещи избирательного законодательства трогать нельзя. Это показывает, что депутаты от "Слуги народа" не понимают, чего хотят от избирательного процесса.

Избирательные комиссии надо переучивать?

— Обучение начнется в ближайший месяц. Нужно время, чтобы проанализировать принятый документ.

Депутаты изменили закон. В громадах, где количество избирателей более 10 тысяч, будет действовать пропорциональная система — когда кандидатов выбирают по партийным спискам. Нагрузка на членов комиссии возрастает в несколько раз.

Потому что одно дело — пропорциональная система с открытыми списками (избиратель может поддержать и партию, и конкретного ее кандидата. Так избиратели влияют, кто именно от политической силы получит мандат. - ГПУ) действует в городах более, чем с 90 тысячами избирателей. Таких в Украине примерно 30. Другое — по той же модели проводить выборы в городах с 10 тысячами. Это сотни населенных пунктов. Членам комиссии надо сделать 100 математических действий, а не 10.

Нас может ждать ночь и следующий день подсчета.

По этой системе будут избирать в городах с населением более 10 тысяч избирателей. Самовыдвиженцы в органы местной власти смогут пройти только в малых населенных пунктах. Такая норма усиливает роль партий. Какие видите в этом угрозы?

— Это неудачное решение парламента. И нечестно относительно местного самоуправления и независимых кандидатов. Они должны будут договариваться с партиями, платить деньги. Интересы политических сил поставили выше интересов местного самоуправления. Это нелогично. Чтобы выделить средства на ремонт моста, не нужно быть членом партии. В небольших городах нет значительных политических разногласий. Не могут одни депутаты выступать за ремонт туалетов в школе, а другие — против. Это глупости.

Политики сделали себе подарок перед местными выборами.

У большинства партий нет представительств в небольших городах.

— Это правда. Надо постараться, чтобы найти политическую силу, которая реально работает в райцентре. Парламентские партии — тем более.

Это тоже указывает, что закон неудачный. Но депутаты нашли, как это обойти. Предусмотрели в кодексе, что выдвигать кандидата может областная организация, если нет ячейки в районе или городе. Партиям даже не надо развивать сеть.

Но государство дает партиям деньги на развитие инфраструктуры. Такая поддержка не имеет смысла?

— Значительную часть средств тратят на центральный офис, рекламу.

Развитие ячеек — это игра в долгую. А большинство партий напоминают политические проекты, которые живут от кампании до кампании.

Какие из внесенных изменений актуальны и необходимы?

- Залог в крупных городах уменьшили в девять раз. Рада решила проблему, которую сама же и создала. Сначала депутаты повысили ее размер, а теперь побороли. Но залог теперь будут платить все. Кандидат на главу сельского совета тоже будет вносить средства. Этого раньше не было. Учитель или врач должен отдать 900 гривен просто за возможность баллотироваться.

На местных выборах смогут голосовать внутренне перемещенные лица и трудовые мигранты.

Есть ответственность за раздачу продуктовых наборов.

Предусмотрели два тура выборов в городах, где более 75 тысяч избирателей. Ранее эта норма действовала для 90 тысяч. Двухтуровая система — это хорошо. Побуждает избирателей идти голосовать. А кандидатов — искать союзников. Растет легитимность избранных лиц.

В небольших городах, селах, поселках до 10 тысяч избирателей будет многомандатная мажоритарка - в округе будут избирать нескольких депутатов. Раньше был один — должен был бросить все ресурсы, чтобы победить оппонентов. Сейчас он может стать даже четвертым и пройти в местный совет. Уровень конкуренции между кандидатами уменьшается.

Где в кодексе остались подводные камни?

— Не до конца понятно, как будет происходить голосование. Избирателю нужно избрать и партию, и кандидата. Ключевой голос — за партию. Но форма бюллетеня сложная. Избирателям надо заполнять два поля. За кандидата ставить не галочку, а писать номер.

Международный опыт показывает: когда государство впервые применяет пропорциональную систему с открытыми списками, до 10 процентов бюллетеней — недействительны. Нам надо быть готовыми к этому. Важна просветительская кампания.

Еще один подводный камень — списки. Их называют открытыми, но имеют признаки закрытых. Кандидату в списке партии, чтобы продвинуться выше, надо набрать не менее 25 процентов избирательной квоты (это количество голосов, необходимых для получения одного депутатского мандата. Ее определяет территориальная избирательная комиссия. Для этого общее количество голосов за партии, которые преодолели 5%-ный барьер, делят на количество мандатов. — ГПУ). Это много. Если их кандидат набирает, может двигаться по списку вверх. Если нет, приоритет будет иметь кандидат, который стоит выше, а не тот, которого поддержали избиратели.

Еще одна хитрость — понятие партийного лидера. В открытых списках предусмотрен человек, за которого избиратели не будут голосовать, но если партия набирает 5 процентов, то партийный лидер автоматически проходит в совет. Система построена так, что влияние партий больше, чем избирателя.

Запретили раздавать подарки, предоставлять услуги и другие блага перед выборами. Лазейки остались?

— Раньше клеили наклейку партии на пакет гречки. И он считался уже не продуктовым набором, а партийной символикой. Сейчас четко предусмотрели — продуктовые наборы и спиртные напитки раздавать нельзя. Но осталась возможность делать это от имени благотворительных организаций. Их трудно привязать к кандидату.

Не решили вопрос досрочной агитации. Кандидаты могут ее начинать на следующий день после регистрации. Но кампания уже стартовала - в Киеве и других городах много билбордов. Политики не отчитываются об этих расходах.

Что даст победа на местных выборах крупным партиям?

— С децентрализацией роль местного самоуправления возросла. Раньше оно было намного слабее, чем государство. Сейчас за счет налогов в больших громадах имеет большее влияние.

Глава крупной ОТГ — это серьезный фактор даже в области. Если оппозиция контролирует большое количество местных советов, может использовать это для противодействия центра. Партии заинтересованы взять места в ОТГ. Это влияние и ресурсы. Мэр Киева по статусу выше народного депутата Украины. Понимаем роль его должности, когда начинаются оппозиционные движения или революционные ситуации. Кто контролирует Киев, тот имеет прямой доступ к Банковой. В других городах так же. Мэр Днипра, Харькова — влиятельные люди.

Местное самоуправление будет развиваться. Оппозиция планирует воспользоваться этой возможностью. Провластная партия так же хочет получить представительства во всех регионах.

Максимальное количество ресурсов будут вбрасывать на выборы и Офис президента, и оппозиция, и региональные элиты.

Как изменился избирательный процесс за последние 10 лет?

— Впечатление, что с каждым избирательным циклом граждане еще больше разочаровываются во власти. 10 лет тому назад были надежды, что со сменой политических фигур ситуация улучшится. Сейчас избиратели пришли к выводу, что нужен кто-то другой. Отсюда запрос на новые лица.

Политика стала развлекательной. Это не может измениться враз. Так происходит во всем мире. Популярные люди становятся политиками.

3 волны изменений и дополнений прошел Избирательный кодекс за год. Его приняли в июле 2019-го, документ подписывал спикер парламента восьмого созыва Андрей Парубий. Тогда нардепы рассмотрели 4568 правок. В декабре президент Владимир Зеленский наложил вето и депутаты снова обновили закон. В июле этого года — сделали это в третий раз, внесли около четырех тысяч уточнений.

Болеет за лондонский "Арсенал"

Денис Рыбачок работает в общественной организации Комитет избирателей Украины с 2014 года. Наблюдал за выборами в Грузии и Молдове.

Окончил кафедру политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Родом из города Полонное Хмельницкой области. Мать Ирина Ивановна учительница украинского языка. Отец с семьей не живет.

— Почти три месяца карантина был с семьей в Хмельницкой области. Сделал много дел, которые давно надо было. А еще весна — это картошка. Поэтому время провел продуктивно.

Играет в футбол. 10 лет болеет за лондонский "Арсенал".

Неженат. Живет в Киеве.