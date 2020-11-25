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четверг, 26 ноября 2020 07:35

Для мэров карантин выходного дня стал подарком

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15 и 22 ноября в Украине прошли вторые туры выборов городских голов. Явка составила 36,88% и 29,53% соответственно. Об избирательной кампании 2020 года говорим с председателем Комитета избирателей Украины 47-летним Алексеем Кошелем.

Почему была такая низкая явка?

- Влияние карантина выходного дня, - говорит Алексей Кошель. - Накануне 15 ноября нам на горячую линию звонили десятки людей: "Состоится ли голосование в условиях карантина?" Многие избиратели не знали об этом.

Явка могла быть еще ниже. В городах людей поощряли прийти. Во Львове разыгрывали 10 айфонов последней модели. Такие акции были в Бердянске, Славянске.

В большинстве городов победили действующие мэры. На что делали ставку?

- В условиях децентрализации средства местных бюджетов выросли в несколько раз. Их было достаточно, чтобы развивать парки, скверы и площади. На фоне скандалов в центральной власти избиратель увидел людей, которые что-то делают для громад.

Как использовали тему коронавируса?

- Во время пандемии работа городских голов была заметна. Перед 15 и 22 ноября мэры массово выступали против карантина выходного дня, становились на защиту бизнесменов. Не увидев четкого плана от центральной власти по поддержке малого бизнеса, часть избирателей восприняла заявления мэров. Карантин сыграл им на руку. Для многих карантин выходного дня стал подарком. Это дало повод критиковать центральную власть.

Что в выборе людей было на первом месте?

- Избиратель обращает внимание, какие изменения ему обещают. Большинство говорили о ремонтах дорог, придомовых территорий. При этом указывали номера домов, названия улиц - чтобы человек мог найти себя. Но не было программ развития громад. С избирателями заигрывали точечными предложениями.

Какие нарушения наиболее распространены?

- Проблема номер один - подкуп. В прошлое воскресенье выборы проходили в 11 городах. В пяти зафиксировали ряд нарушений. В Черкассах людей подвозили на участки частными автомобилями. Те голосовали и возвращались к авто. Вероятно, отчитывались о "работе". В Днипре массово фотографировали бюллетени. В Бердянске наблюдатели сообщали, что у участков работают "контролеры", которым избиратели отчитываются.

Подкуп в условиях низкой явки значительно влияет на результаты.

Почему ни один кандидат от "Слуги народа" не победил на выборах мэра в областном центре?

- Однако у них неплохие показатели среди состава депутатов местных советов (по данным ЦИК на 18 ноября, "Слуга народа" получила больше всего депутатских мандатов - 17,59%, или 5809 человек. - ГПУ).

Партия продолжает существовать в виртуальном формате. В Киеве развернули кампанию "Пойдем с нами в депутаты", кандидатов выбирали через социальные сети. Нет действенных региональных отделений. А избиратели хотят видеть реальных людей, которым можно доверять. Партия власти не понимает потребности в строительстве сильной политсилы.

Во-вторых, к власти растет недоверие.

Поездки президента по областям в сентябре-октябре перед выборами, его участие в агитационных мероприятиях не помогли?

- Это одна из самых позорных историй этой кампании. Поездки совершались за государственный счет. Зеленский представлял членов команды "Слуга народа". Это называется административным ресурсом. Не добавило баллов для партии, но стало минусом для государства.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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