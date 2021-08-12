Больше всего объектов "Большого строительства" возвели на Донетчине

- Видим небольшую часть того, что по инициативе президента построили в течение 2020 года, - говорит министр громад и территорий 43-летний Алексей Чернышов 5 августа. Ко Дню строителя в Киеве награждает чиновников облгосадминистраций за выполнение программы "Большое строительство".

В Донецкой области сдали в эксплуатацию 15 объектов в рамках "Большого строительства" - больше всего в Украине. На втором месте - Полтавская область, на третьем - Житомирская.

Национальная программа "Большое строительство" стартовала 1 марта 2020-го. На прокладывание и ремонт дорог потратили 120 млрд грн. В этом году заложили 132 млрд.

- "Слуга народа" все больше превращается в Коммунистическую партию, а Зеленский - в ее первого секретаря. В Советском Союзе практиковали такие награждения "передовиков", - говорит политолог 55-летний Виталий Бала. - Награждают ли за строительство дорог кого-то в США, Европе, Австралии?

"Большое строительство" - это проект для рейтинга Владимира Зеленского и зарабатывания денег его окружения. Есть много информации об откатах от 10 до 40 процентов. Это не тот проект, который выведет страну из экономического кризиса. Красивая обертка, которую пытаются всем показать. Хотя и к самому строительству много нареканий.