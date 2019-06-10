Зарплата зависит от того, сколько пациентов приму

- На интернатуре в областной стоматологической больнице наставница рассказала о возможности работать в Чехии, - говорит 26-летний Олег Курилов из Ивано-Франковска. Три года работает стоматологом в Чехии. Живет в Праге. – Согласился, и начали переговоры с мужчиной, который отвечал за вакансию. Ходил на курсы чешского, готовился к экзамену, который должен был подтвердить мою квалификацию. Через некоторое время этот человек перестал выходить на связь.

- Начал искать другие пути работы стоматологом в Чехии. Нашел бюро, которое помогало собирать все документы, подготовиться к экзамену и получить разрешение на практику. За услуги заплатил 1000 евро (почти 30 тыс. грн. - ГПУ). Как впоследствии выяснилось - зря. Потому что все мог бы сделать сам. База тестов, что мне там дали для подготовки, состояла из вопросов, которые смогли вспомнить предыдущие студенты. Она была неполная и неточная.

Экзамен проходил в Карловом университете. Стоматологов, которые его сдавали, было более тысячи. Сдали почти все. После этого нужно было найти место для практики. Разослал резюме и получил немало предложений.

В Чехии не хватает врачей, и не только стоматологов. В Украине - более двух тысяч выпускников-стоматологов. Здесь врачей готовит только один Карлов университет.

Форма обучения у них - только государственная. Ежегодно выпускают около сотни стоматологов на всю страну. Половина из них выезжает в Германию или Великобританию.

Поехал стажироваться в городок на севере Чехии Индрихов Градец. Арендовал комнату в двухкомнатной квартире недалеко от работы за 4 тысячи крон (почти 4700 грн. - ГПУ). Меня заманила ортодонт, которая обещала высокую зарплату, обучение, дополнительные курсы и интересную практику. Потом понял, что чехи, перед тем как принять на работу, только обещают.

За практику получал 15 тысяч крон. Работал 8 часов в день. Имел 30 клиентов за смену. Из-за работы и зарплаты начались недоразумения с куратором.

Уровень стоматологии в Украине и Чехии отличается. Особенно в маленьких городках. Здесь пломбы ставят плохого качества, как попало. Могут пальцем замазать. Вместо трех каналов зуба-шестерки пломбируют один. Это приводит к инфекциям и порче корня зуба. Через год-два его уже надо удалять. А стоимость услуг в несколько раз дороже, чем в Украине. Я делал все аккуратно и ответственно.

Куратор написала мне в характеристике, что я не идеальный стоматолог, но работать могу. С этой характеристикой шел сдавать сертификацию. Она подтверждает диплом, полученный в Украине.

Экзамен устный, на чешском языке. Касается всех направлений стоматологии. Готовился к нему три месяца. Сдал третьим разом.

У комиссии есть определенная планка - лишь 10 процентов стоматологов могут его сдать. Неважно, что ты учил и как готовился.

После того переехал в Прагу. Нашел работу в частной клинике. Зарплата зависит от того, сколько пациентов приму в месяц. Работаю 8 часов в день, но могу уйти раньше с работы или задержаться дольше. Получаю примерно 4,5 тысячи евро. Снимаю квартиру. Живу сам. Не трачу и половины зарплаты. Когда есть возможность, путешествую по стране. Был в Карловых Варах, на бальнеологическом курорте. Когда сезон - езжу на лыжи. Друзей здесь немного. Поэтому редко хожу в бары или рестораны. За три года, как я в Чехии, ко мне приезжали родители на отдых и друг. Все свободное время трачу на учебу. Здесь есть перспективы развития. Если будет возможность и достаточно средств - хотел бы открыть стоматологическую клинику.

За три года работы в Чехии смогу работать стоматологом в любой стране Европы. Вернулся бы в Украину, если бы получал там хоть половину того, что зарабатываю здесь.