Все время пил из одного стакана, носил одну и ту же одежду

23 мая во Львове на Лычаковском кладбище похоронили основателя художественного объединения "Дзыга" 52-летнего Маркияна ИВАЩИШИНА. В минувший вторник, когда шел по улице, у него оборвался тромб.

Маркияна Иосифовича отпевают в церкви Пресвятой Евхаристии УГКЦ. В 12:00 здесь собираются почти полтысячи человек. Несут букеты желтых цветов.

- Часто жаловалась Мареку, что мой 2-летний сын просыпается каждое утро в шесть. Он говорил: "Дети знают, как лучше. Поэтому они просыпаются с небесными светилами". Своему сыну Остапу говорил: "Главное - быть хорошим". Мне запало в душу. Так и своего ребенка воспитываю, - говорит художница и режиссер Ольга Поворозник, 32 года. Стоит неподалеку от собора. Держит пионы. - Иващишин был первый, кто заплатил мне гонорар за видеосъемку. Это было 10 лет назад, я только начинала снимать. Отправил меня на джазовый концерт в Киев снять выступление одной из групп. То видео стало бы лучшим в моей жизни, если бы не забыла включить запись. Было страшно, что скажет Марек. Но он оплатил мне дорогу и даже дал гонорар.

У входа в собор стоит глава правления общественного объединения "Армянская-35" 39-летняя Соломия Чубай. Светло-русые волосы заплетены в колосок. Глаза заплаканные.

- Впервые Маркиян увидел меня на похоронах моего отца Григория Чубая. Мне было 2,5 года. Моя мама была его классной руководительницей. Говорила, что он и в школе был значимый. К нему прислушивались и одноклассники, и учителя, - рассказывает Чубай. - Впоследствии он предложил мне должность пресс-секретаря в "Дзыге". Маркияна всегда хотелось обнять. Сначала боялась, делала это осторожно. А потом, когда хотела - подбегала, чмокала. В ответ на такие нежности он только хрипло улыбался. Людям вокруг казалось, что сантиментов он не любит, но я знала, что ему это нравилось.

- Маркиян умел сильно обидеть. Но когда извинялся, это было действительно откровенно и искренне, - добавляет Соломия Чубай. - Был стабильный. В "Дзыге" имел свой любимый столик. Все время пил из одного стакана и тот же алкоголь, курил только одну марку сигарет, носил одну и ту же одежду. Вкусно готовил, придумывал рецепты. Многие из них были в меню "Дзыги" и "Квартиры 35". Любил рисовать и играть на дрымбе. Бывало, садился за свой столик в "Дзыге" и дрымбовал часами. Никогда не имел материальных интересов в жизни. У него не было ни квартиры, ни машины. Все деньги вкладывал в творческие проекты друзей и талантливой молодежи. Когда просила совета, говорил: "Думай сама".

После окончания службы мужчины из общественного союза "Студенческое братство" несут гроб на плечах до черного катафалка. Траурная процессия отправляется на Лычаковское кладбище. Растягивается более чем на 50 м.

- Познакомился с Маркияном Иващишиным 26 апреля 1989-го на митинге, посвященном годовщине Чернобыльской аварии, - товарищ 47-летний Сергей Бащук скрывается под деревом от дождя, который начинается в конце похорон. - Впоследствии стали с ним почти одной семьей - он крестил моего старшего сына. Виделись часто, но не так, как мне хотелось бы. Имели по соседству старые деревянные гуцульские дома в Карпатах. Радовался, когда предоставлялась возможность вместе поехать туда. Гуляли, ходили по грибы и много говорили.

25 лет возглавлял "Дзыгу"

Маркиян Иващишин окончил инженерно-строительный факультет Львовского политехнического института. Трижды избирался депутатом Львовского облсовета. В 1990-м возглавил Студенческое Братство Львова. Тогда же был одним из руководителей Революции на граните. За три года создал художественное объединение "Дзыга". Возглавлял его 25 лет. Был создателем и владельцем нескольких львовских клубов и кафе.

Организовывал фестивали. Издавал культурологическое издание "Четверг" и "Львовскую газету". Был женат на враче Ярине Зайченко. У него остался сын 17-летний Остап.