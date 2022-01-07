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воскресенье, 09 января 2022 08:20

Начались погромы евреев в Румынии

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Начались погромы евреев в Румынии
В годы правления Иона Антонеску в Румынии и на захваченных ею территориях погибли от 280 до 380 тыс. румынских и украинских евреев. Фото: Немецкий федеральный архив

В Бухаресте 9 января 1941-го во время погрома погибли около 6 тыс. евреев. В Румынии начался мятеж фашистской "Железной гвардии", который два дня подряд сопровождался нападениями на еврейские кварталы Бухареста.

Причинами январского путча стали противоречия фактического правителя Румынии Иона Антонеску с Хорией Симой – лидером "Железной Гвардии". Германия на официальном уровне поддержала более умеренного Антонеску. По всей стране начались еврейские погромы устроенные "Железной гвардией".

Еврейские погромы в Бухаресте начались за несколько часов до восстания. Они переросли в массовые беспорядки и уличные бои с полицией. Наиболее жестокое противостояние развернулось в Бухаресте. Более 600 домов и 20 синагог в городе были разрушены, убит 151 человек. В результате Антонеску в статусе кондукетора Румынии получило подконтрольные себе правительство и парламент.

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К началу второй мировой войны еврейская община Румынии составляла 800 тыс. человек. В годы правления Иона Антонеску в Румынии и на захваченных ею территориях погибли от 280 до 380 тыс. румынских и украинских евреев. Премьер-министр Румынии хотел видеть Румынию без национальных меньшинств, прежде всего цыган и евреев.

При его содействии был разработан специальный план по ликвидации всех евреев Румынии. После репрессий против евреев Украины и Молдовы с перерывом в 5 лет должно было начаться массовое выдворение евреивиз центральной части Румынии.

Советское правительство 26 июня 1940 передало румынскому посланнику в Москве заявление с требованием передачи Бессарабии Советскому Союзу. Этот ультиматум Королевство Румыния приняло два дня спустя.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
09
января

Начались погромы евреев в Румынии

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