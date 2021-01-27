У Сергея Ермакова был сахарный диабет

В Киеве умер модельер 47-летний Сергей Ермаков. С детства болел сахарным диабетом. До 30 лет почти полностью ослеп. Был единственным в мире незрячим дизайнером.

- Он почти потерял зрение, но не желание творить, работать и жить, - говорит певица 50-летняя Анжелика Рудницкая. - Каждое его платье было событием. Сергей щедро делился своим даром. Тонкий, чувствительный и несгибаемый. Украина потеряла еще один талант, который не смогла по достоинству оценить.

Первое платье Сергей Ермаков создал для матери. Тогда учился в седьмом классе.

- Я придумал матери на новогодний вечер платье из белого атласа и зеленого бархата, - рассказывал. - Она шила, а я сидел рядом. Примеряли его. Помню, допоздна не мог уснуть, ожидая ее возвращения с вечеринки. Только когда услышал, что она была там самая красивая, задремал.

В профессионально-техническом училище получил специальность портного верхней женской одежды. В 2004 году представил первую коллекцию. Ермакова считали самым дорогим украинским дизайнером. Шил наряды из натуральных тканей и меха.

Среди его клиентов были певицы Камалия, Ирина Билык, Светлана Лобода, гимнастка Лилия Подкопаева, актриса Ольга Сумская. Самая дорогая вещь, которую создал Ермаков - пальто из горностая. Сшил его для украинки, которая уехала в Нью-Йорк. Вещь стоит $ 70 тыс. Создал платье для американской певицы Мадонны. Для ведущей Маши Ефросининой - платье "Русалка". В 2005 году она вела в нем песенный конкурс Евровидение.

- Нас с Павлом Шилько выбрали ведущими менее, чем за месяц до эфира, - говорит Ефросинина. - Все носились со сценариями, репетициями и никто не говорил, где брать платье. Сообщили только, что Евровидение будут смотреть 150 миллионов человек. Я поехала к своему другу Сергею Ермакову. Спросила: "Сможешь за две недели создать шедевр? Чтобы весь мир увидел, что в Украине могут". Он ответил: "Будешь сиять!" На платье более 20 тысяч камней. Сергей назвал его "Русалкой". И о нем написала вся мировая пресса.

Дизайнер был разведен. Из-за слепоты по дому передвигался, держась за дверь и стены. На показах и вечеринках его сопровождал помощник. Ермаков коллекционировал наперстки. Их часто дарили клиенты.

- Началось с того, что в музее Сальвадора Дали в испанском городе Фигуэрасе купил два серебряных, - рассказывал. - Но дороже всего достался наперсток в Кракове. Стоил 10 долларов. Пока покупал его, воры украли кошелек. Я остался в чужой стране без денег. Двое суток голодал, прежде чем вернулся домой.