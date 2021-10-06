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четверг, 07 октября 2021 06:26

Сурен Параджанов не оставил потомков

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В Киеве на 63-м году умер единственный сын кинорежиссера Сергея Параджанова - Сурен. Женат не был. Потомков не оставил.

- В прошлом году Сурен перенес инсульт. Не всё помнил, был в коме, - говорит товарищ Александр Денисенко. - Я его хорошо знал еще до школы, потому что наши родители дружили. Затем учились в одном классе. Сурен был спокойный, добрый, ранимый. Хорошо рисовал, имел большой каллиграфический талант. Однако его он не реализовал в жизни. Ненавидел коммунистов. Страдал от того, что его отца преследовали.

Сурен Параджанов окончил Киевский строительный институт. Имел образование архитектора. Сыграл эпизодическую роль в фильме отца "Тени забытых предков". В начале 1990-х снялся в документальной ленте "Параджанов. Последняя весна".

- Весной 1973 года Сурен заболел брюшным тифом, - рассказывает Денисенко. - Лежал в инфекционной больнице на территории Киево-Печерской лавры. С одноклассниками пошли его проведать, но нас не пустили. Мол, заведение инфекционное, а мы даже не родственники. Передали Сурену фрукты и конфеты. А сами перелезли через забор и из внутреннего дворика попали в его палату. Сурена как раз навещал отец. Оба были грустные и невеселые. Обрадовались, когда нас увидели. Дядя Сережа начал петь песню о Киеве и рассказывать смешные истории. Настроение у всех поднялось. А потом и Сурен спел с ним. Вот таким - веселым и под капельницей - я его помню всю жизнь.

Сергей Параджанов скончался 20 июля 1990 года. С женой - преподавательницей русского языка Светланой Щербатюк разошелся, когда их сыну было 2 года. Женщина умерла в прошлом году 20 июня.

Автор: Оксана КНЯЖИК
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