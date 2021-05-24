В авиакатастрофе погибли почти 300 человек

Огонь от взрыва самолета / Getty Images

25 мая 1979-го самолет American Airlines разбился и взорвался из-за потери одного двигателя сразу после взлета. Погибли 279 человек.

Это было начало выходных. Рейс 191 вылетел из аэропорта в Чикаго и направлялся в Лос-Анджелес. Самолет DC-10 взлетел нормально, но, поднявшись на высоту всего 122 метра, заглох и пошел влево. Самолет быстро упал, врезавшись в другой аэропорт, который был заброшен и не использовался.

Полностью заправленный самолет взорвался. В результате все, кто был на борту, 277 человек, погибли. Жар от пожара был настолько сильным, что пожарные не могли приблизиться к месту аварии около часа. Авария привела к пожару в близлежащем парке передвижных домов и убила там двух человек. Также пострадало хранилище газа Standard Oil.

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После этой катастрофы все самолеты DC-10 в США были конфискованы и их полеты запрещены на основании судебного приговора. Следовало немедленно определить причины аварии. Было опасение, что это могло быть проблемой, характерной для всех самолетов этого типа.

В итоге была обнаружена ошибка. Бригада технического обслуживания American Airlines была признана виновной в халатности. Они не выполнили надлежащие процедуры при снятии двигателя для ремонта и технического обслуживания.