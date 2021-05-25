Международный трибунал заставил Россию отпустить украинских моряков

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге обязал Россию освободить пленных в Керченском проливе украинских моряков и передать Украине захваченные корабли.

Ровно за 7 месяцев до того, украинские артиллерийские катера "Бердянск", "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" с 24 моряками на борту совершали плановый переход из Черного в Азовское море. Об этом сообщили береговой пост ПС ФСБ РФ, но ответа не получили.

По мере приближения к Керченскому проливу пограничные корабли РФ начали сопровождать украинские корабли на небезопасном расстоянии. Корабль РФ "Дон" протаранил Буксир "Яны Капу", а под Керченским мостом разместили российский танкер, который якобы сел на мель. Когда украинские корабли продолжили движение под вечер то подверглись нападению со стороны сил Черноморского флота и Пограничной службы России. В общем против них действовало 8 катеров, 2 корабля, самолеты и вертолеты. Украинские корабли обстреляли на расстоянии 23 км от берега. Были ранены 6 моряков, а катер "Бердянск" потерял ход. В конце концов все корабли заблокировали и захватили.

Автор: wikipedia Катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" транспортировали в Керчь. "Бердянск" имел в рубке пробоину от ракеты.

Захваченные корабли транспортировали в Керчь, а пленных моряков доставили в Симферополь. 27 ноября 2018 года оккупационная власть начала над ними суд. Инкриминировали "незаконное пересечение границы по предварительному сговору". 28 ноября всех украинских моряков осудили на 60 суток. А 17 апреля 2019 года Лефортовский суд Москвы продлил арест. Корабли же назвали "вещественными доказательствами" по уголовному делу о незаконном пересечении границы.

Международная реакция была мгновенной, но не слишком радикальной. Призвали остановить эскалацию и искать пути мирного урегулирования. В докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека отметили, что задержанные украинские моряки являются военнопленными, поэтому находятся под защитой в соответствии с Третьей Женевской конвенцией.

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Украинских военнопленных освободили из-под стражи в сентябре 2019-го под личное обязательство уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Под охраной их вывезли в аэропорт "Внуково". Также вместе с моряками Россия освободила режиссера Олега Сенцова, активистов Александра Кольченко, Владимира Балуха, журналиста Романа Сущенко, осужденного по делу "крымских диверсантов" Евгения Панова, крымскотатарского активиста Едеме Бекирова и других политзаключенных. Все вернулись в Украину. Это был первый обмен о котором с Путиным договаривался новый президент Украины Владимир Зеленский.

Автор: ВМС ЗС України Украинские моряки и политзаключенные вернулись в Украину 7 сентября 2019 года

18 ноября Россия передала Украине корабли, захваченные в Керченском проливе. Заявила, что компетентные органы завершили следственные действия, поэтому пребывание кораблей на территории РФ для продолжения уголовного дела не требуется. Но фактически Россия выполнила решение Международного трибунала.

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко сообщал, что корабли не шли на своем ходу - их буксировали на очень малой скорости. Россияне сняли с них плафоны, унитазы и розетки.

Украина восстановила боеспособность буксира "Яны Капу". На одном из судоремонтных предприятий Украины в конце 2020 года завершили доковый ремонт судна. В частности, провели очистку, дефектирование и замену поврежденных участков корпуса и палубы. Также буксир покрасили. Специалисты восстановили системы главного двигателя – газоход, топливные насосы, клапаны пожарной системы и компрессоров. На буксире провели ремонт донно-заборной аппаратуры, рулевого и якорного устройств, электрооборудования, внутренних помещений и тому подобное.