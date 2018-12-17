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вторник, 18 декабря 2018 06:55

Софию Алтиеву реанимировали 40 минут

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9-летняя София АЛТИЕВА из села Репужинцы Заставновского района Черновицкой области умерла в столичном метрополитене на станции Дворец спорта 9 декабря. Имела ДЦП.

— На выходных София вместе с отцом и бабкой поехала в Киев на религиозную встречу, — рассказывают в сельском совете. — Девочку везли в коляске, потому что из-за болезни она не ходила. На перроне бабка увидела, что София не дышит. Начала звать на помощь. Прохожие вызвали "скорую". Приехала почти сразу. Медики сделали несколько инъекций адреналина, 40 минут пытались вернуть девочку к жизни.

София Алтиева была единственным ребенком в семье. Ее воспитывали отец и бабка. Мать умерла во время родов.

— Девочка родилась с тяжелой формой ДЦП. Из-за этого постоянно находилась в лежачем положении, — рассказывает волонтерка Наталия Илюк. — Бабушка возила ее на прогулки в детской коляске. Жаловалась, что денег на лечение не хватает. Чтобы помочь их семье, вместе с несколькими женщинами решила организовать благотворительную акцию. На предновогодней ярмарке собирались продавать собственноручно изготовленные украшения и угощения, а все вырученные деньги передать больной девочке. Договорились, что проведем акцию в местном ресторане "Эдельвейс", аниматоры бесплатно согласились развлекать детей. Но Софийка этого праздника не дождалась.

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