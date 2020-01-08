"Привыкли думать, что сестра с папой там, где нет связи"

— Ярослава работала экономистом в столичном ресторане. Осуществила свою мечту — купила квартиру в Киеве. Впоследствии планировала приобрести мебель и забрать к себе дочь. Но не суждено, — говорит 26-летняя Богдана Никоненко из Миргорода на Полтавщине. Ее сестру Ярославу Никоненко, 36 лет, в прошлом году 15 октября вблизи Марьинки Донецкой области застрелил вражеский снайпер. У нее осталась дочь 13-летняя София.

С Богданой Никоненко встречаемся возле кафе "Сказка" в Полтаве. Она учится в областном центре на технолога пищевой промышленности, приехала на защиту дипломной работы. Женщина в черной одежде. В руках держит ярко-красный телефон. Она-военнослужащий, сейчас в декретном отпуске. В Миргороде живет с матерью 55-летней Ириной Леонидовной, сыном Платоном, 2 года, и племянницей Софией.

— С папой я служила в одном батальоне, — рассказывает Богдана. — 18 января 2015 года он получил ранения от вражеских "Градов" во время обстрела Трехизбенки Луганской области. Сердце остановилось по дороге в госпиталь. Гибель отца изменила сестру. Весной того же года она записалась добровольцем в ДУК "Правый сектор". Никто остановить ее не мог. Прошла четырехмесячную подготовку в учебном центре "Десна". Рвалась на фронт. До конца года попала в военную разведку. Служила недалеко от шахты Бутовка.

Богдана просит официанта принести два кофе латте.

— Мы периодически созванивались с Ярославой, — продолжает. — Ссорились, потому что она много лишнего рассказывала матери о фронте. Описывала, какая там ситуация, говорила, что стреляют. После смерти отца мать надо было пожалеть. Ей не стоило знать, где мы и что делаем. Через полгода службы в "Правом секторе" сестра вернулась в Киев. Окончила две снайперские школы. Впоследствии ей выдали винтовку украинского производителя. Сейчас оружие в учебном центре.

Звонит мобильный. После нескольких минут разговора Богдана насыпает в чашку две ложки сахара, размешивает. Из сумки достает орден "За мужество" III степени, которым посмертно наградили Ярославу Никоненко. Кладет на стол возле себя.

— После гибели сестры позвонила своему комбату. Выплакалась. Но смириться с потерей невозможно, — говорит. — Раз Ярослава мне приснилась. Были с ней в компании знакомых. Сестра улыбалась, как и при жизни. Она и отец для нас остались живыми. Привыкли думать, что они там, где нет связи.

Раз в неделю хожу на кладбище. Цветы не покупаю. Приношу кофе, потому что они его любили. Постою немножко. Бывает не могу некоторые вещи рассказать матери, мужу, а с ними говорю обо всем. Становится легче. Не имею ощущения мести. Ведь не найду человека, который нажал на пусковую кнопку "Града", от которого погиб отец. И снайпера, который выпустил пулю в сестру.

На улице темнеет. Богдана набрасывает черную болоньевую куртку. На прощание обнимает.

- Дочь сестры София еще маленькая. Не до конца осознает, что матери больше нет. Она мне как родной ребенок. Ходит в школу, общается со сверстниками. Я против того, чтобы дети жалели, потому что это ничем хорошим не заканчивается.