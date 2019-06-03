Планировала вернуться в Америку. Но после нашей встречи передумала

 
Ексклюзивы
1/5
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 1566
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 6795
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 981
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4339
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2916
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2628
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
5 Просмотров: 2412
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3393
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1467
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 558
Фото
Все фото
3
5
2
2
2
&quot;После смерти сына запил и хотел покончить с собой&quot;
"После смерти сына запил и хотел покончить с собой"
&quot;Продала все и уехала к своему другу-полковнику&quot;
"Продала все и уехала к своему другу-полковнику"
&quot;У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали&quot;
"У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали"
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 351
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 810
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3393
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 31051
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2367
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2019
Просмотров: 342
Свиняча реклама
У районному радіо сидять редакторка, я й Оксана — кореспонденти. Редактор старша за мене на 11 років, а Оксана — молодша на 13. Записуємо ...
вторник, 04 июня 2019 06:15

Планировала вернуться в Америку. Но после нашей встречи передумала

  Комментировать
 

10 лет живут в гражданском браке киевляне 82-летняя Любовь НАУМЕНКО и Анатолий МЕНЬШЕНИН, 87 лет. Познакомились в начале 2000-х на танцах в столичном Гидропарке. Оба тогда были женаты.

- На танцы в Гидропарк приходил с женой Зиной, - рассказывает Анатолий Иванович. - Оказалось, что Люба живет неподалеку от нас. Иногда мы даже на метро вместе ехали. А потом жена заболела раком. После ее смерти полтора года на танцы не ходил. Как-то в Гидропарке занимался на спортивных тренажерах и встретил Любу – она как раз с танцев возвращалась. Разговорились. Рассказала, что гостила у дочери в Америке. Планировала вернуться и там остаться жить. Но после нашей встречи передумала.

Осенью 2009 года вновь шел с тренировки. Увидел, как Люба танцует на площадке. Она меня заметила и спустилась. Провел тогда ее домой. С тех пор живем вместе.

От первой жены у Анатолия Меньшенина есть двое детей. Сын работает в налоговой инспекции, дочь с мужем имеют бизнес.

- Окончил институт физкультуры в Санкт-Петербурге, - рассказывает Меньшенин. - Работал начальником физподготовки Киевского Суворовского училища (сейчас - лицей им. Ивана Богуна. - ГПУ), позже - инструктором физкультуры в ЖЭКе. А когда эту должность сократили, пошел в инкассаторы. Работал в банке 18 лет. С 1998 года - на пенсии. Занимаюсь домашними делами и спортом. Уже 40 лет делаю зарядку на бесплатных тренажерах в Гидропарке. Иногда ехать туда совсем не хочется, но я себя заставляю. Когда начал жить с Любой, регулярно ходим на танцы, фотосессии и съемки от благотворительного фонда "Жизнелюб".

- Нас часто приглашают на разные медийные проекты. 20 процентов заработка идет в фонд "Жизнелюб", остальные - нам. После съемок в рекламе магазина бытовой техники "Комфи" нам вручили большой телевизор. Поставили его в хабе (место для встреч. - ГПУ) для пожилых людей "Киносад" на Гидропарке, - добавляет Любовь Александровна.

Раньше она была танцовщицей. Выступала в составе ансамбля Григория Чапкиса "Вдохновение". С первым мужем развелась. Имеет двух дочерей и сына.

- Участвовать в съемках начала еще до того, как ушла на пенсию, - говорит Любовь Науменко. - Была задействована в более чем 10 клипах. Впервые снималась в видео одного американского певца. Снимали в супермаркете на Оболони. По сюжету я с мужем приехала сюда из Майами. Тогда был май, загара не было. Пришлось наносить специальный крем. В 2007 году для журнала "МАКС" демонстрировала одежду от малоизвестного тогда дизайнера Андре Тана. По сюжету, он был альфонсом, а я - богатой леди. На меня тогда навесили бриллиантов на миллион долларов и приставили охрану.

Супруги живут на столичном Лесном массиве. Квартиру им помогли приобрести дети женщины.

- Больших ссор у нас не бывает. Можем поспорить разве что из-за каких-то бытовых мелочей, - добавляет Любовь Науменко. - В семейной жизни главное - уважение и доверие. Это у нас есть.

Автор: София ТКАЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Планировала вернуться в Америку. Но после нашей встречи передумала». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июня

Анджелина Джоли резала себя ножом

Самое читаемое
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
12
 1 Просмотров: 24105
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение 1 Просмотров: 18407
Какие джинсы будут модные в этом сезоне
Какие джинсы будут модные в этом сезоне
7
 Просмотров: 14319
Похоже Украину: фотограф показала шведскую провинцию
Похоже Украину: фотограф показала шведскую провинцию
7
 Просмотров: 13212
В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фото
В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фото 12 Просмотров: 13032
Люди
"Скоро Янык с КамАЗами вернется. Страусы будут радоваться"
"Скоро Янык с КамАЗами вернется. Страусы будут радоваться"
Юрий Логвин пять лет не выходил из дома
Юрий Логвин пять лет не выходил из дома Просмотров: 72
О болезни говорила смиренно
О болезни говорила смиренно Просмотров: 27
"На улице подходила к пенсионеркам и спрашивала: "Вы умеете шить?"
"На улице подходила к пенсионеркам и спрашивала: "Вы умеете шить?" Просмотров: 18
"Плету до ночи, пока не устану"
"Плету до ночи, пока не устану" Просмотров: 36
Больше всего комментируют
12
В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фото
4
Билецкий призвал украинских националистов объединиться
3
Кириленко вступился за активистов, которые снесли памятник Жукову
3
Россияне используют княгиню Ольгу и князя Владимира против Украины
2
Оккупированый Крым заполонили "синие ходоки"
Голосов: 168
Голосование Кто будет тренировать киевское "Динамо" в следующем сезоне?
  • 1) Юрий Вернидуб
  • 2) Алексей Михайличенко
  • 3) Юрий Калитвинцев
  • 4) Александр Хацкевич
  • 5) Авраам Грант
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua