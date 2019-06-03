Планировала вернуться в Америку. Но после нашей встречи передумала

10 лет живут в гражданском браке киевляне 82-летняя Любовь НАУМЕНКО и Анатолий МЕНЬШЕНИН, 87 лет. Познакомились в начале 2000-х на танцах в столичном Гидропарке. Оба тогда были женаты.

- На танцы в Гидропарк приходил с женой Зиной, - рассказывает Анатолий Иванович. - Оказалось, что Люба живет неподалеку от нас. Иногда мы даже на метро вместе ехали. А потом жена заболела раком. После ее смерти полтора года на танцы не ходил. Как-то в Гидропарке занимался на спортивных тренажерах и встретил Любу – она как раз с танцев возвращалась. Разговорились. Рассказала, что гостила у дочери в Америке. Планировала вернуться и там остаться жить. Но после нашей встречи передумала.

Осенью 2009 года вновь шел с тренировки. Увидел, как Люба танцует на площадке. Она меня заметила и спустилась. Провел тогда ее домой. С тех пор живем вместе.

От первой жены у Анатолия Меньшенина есть двое детей. Сын работает в налоговой инспекции, дочь с мужем имеют бизнес.

- Окончил институт физкультуры в Санкт-Петербурге, - рассказывает Меньшенин. - Работал начальником физподготовки Киевского Суворовского училища (сейчас - лицей им. Ивана Богуна. - ГПУ), позже - инструктором физкультуры в ЖЭКе. А когда эту должность сократили, пошел в инкассаторы. Работал в банке 18 лет. С 1998 года - на пенсии. Занимаюсь домашними делами и спортом. Уже 40 лет делаю зарядку на бесплатных тренажерах в Гидропарке. Иногда ехать туда совсем не хочется, но я себя заставляю. Когда начал жить с Любой, регулярно ходим на танцы, фотосессии и съемки от благотворительного фонда "Жизнелюб".

- Нас часто приглашают на разные медийные проекты. 20 процентов заработка идет в фонд "Жизнелюб", остальные - нам. После съемок в рекламе магазина бытовой техники "Комфи" нам вручили большой телевизор. Поставили его в хабе (место для встреч. - ГПУ) для пожилых людей "Киносад" на Гидропарке, - добавляет Любовь Александровна.

Раньше она была танцовщицей. Выступала в составе ансамбля Григория Чапкиса "Вдохновение". С первым мужем развелась. Имеет двух дочерей и сына.

- Участвовать в съемках начала еще до того, как ушла на пенсию, - говорит Любовь Науменко. - Была задействована в более чем 10 клипах. Впервые снималась в видео одного американского певца. Снимали в супермаркете на Оболони. По сюжету я с мужем приехала сюда из Майами. Тогда был май, загара не было. Пришлось наносить специальный крем. В 2007 году для журнала "МАКС" демонстрировала одежду от малоизвестного тогда дизайнера Андре Тана. По сюжету, он был альфонсом, а я - богатой леди. На меня тогда навесили бриллиантов на миллион долларов и приставили охрану.

Супруги живут на столичном Лесном массиве. Квартиру им помогли приобрести дети женщины.

- Больших ссор у нас не бывает. Можем поспорить разве что из-за каких-то бытовых мелочей, - добавляет Любовь Науменко. - В семейной жизни главное - уважение и доверие. Это у нас есть.