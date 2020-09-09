Пересаженные органы отказали через 10 дней

"Об операции никому из родных не сказал. Я хочу жить", - говорил львовянин 45-летний Андрей Москва. 7 августа ему пересадили поджелудочную железу и почку во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи. 17 августа мужчина скончался.

- Эти дни врачи буквально жили с ним в реанимации. Круглосуточное сопровождение, медикаменты, контроль иностранных коллег. Делали все, чтобы Андрей восстановился. Какое-то время его состояние было стабильное. Почка начинала работать, поджелудочная железа также. Затем показатели стремительно ухудшились, сосуды затромбировались. Ни операция, ни последующая реанимация не возымели эффекта, — рассказывают медики больницы скорой медицинской помощи.

Андрей Москва с детства болел сахарным диабетом. В 2013 году развилась почечная недостаточность.

Трансплантация поджелудочной - одна из самых сложных операций по пересадке органов. Каждый третий пациент умирает. Другие получают шанс жить полноценно, добавляют врачи.

В Украине пересадку поджелудочной железы делали впервые. Ее проводили хирурги из Львова, Киева и немецкого Любека.

- За такую операцию берется не каждая клиника. В Германии за год — до 30 трансплантаций, — говорит 43-летний Григорий Лапшин, доктор медицины из университетской клиники Любека.