— Как-то почтальонша принесла пенсию, а я начала задыхаться. Она вызвала "скорую". Медики сказали, что без больницы не обойдусь. Выписали оттуда и сразу забрали сюда, — рассказывает 74-летняя Анна ГАЙДАМАХА из села Качановка Подволочиского района Тернопольской области. С прошлой осени она живет в отделении временного стационарного ухода или постоянного проживания Подволочиского поселкового совета. Дома оставила пса Мухтара. Он полгода ждал хозяйку.

— Мухтар бежал за "скорой", в которой меня везли. Потом постоянно ждал под поликлиникой. К церкви каждое воскресенье приходил — искал и там. Когда звонила в деревню, мне говорили: "Пес тебя ждет". Полгода скучала за собакой. Все думала — как она там. Подруги кормили ее — не дали пропасть, — рассказывает Анна Петровна.

Когда ослабили карантин, женщина отпросилась домой.

— В доме пробыла два дня. Собака прибежала и не отходила. 3 июня медсестры из отделения стационарного ухода приехали за мной. Когда машина тронулась, Мухтар так бежал за нами, так пищал, что девушки не выдержали. Остановились и забрали его. Он сразу пошел к санитарке Лесе на руки — боялся, что снова будет сам.

Анне Петровне разрешили оставить собаку в отделении.

— У входа на ступеньках постелила свою юбку. Теперь это — его место, — Гайдамаха гладит собаку. — Мухтар сначала жил у моей мамы. Когда она умерла в 2011 году, перешел ко мне. Так и остался. Куда бы я ни шла, всегда был возле меня. Вечером сама боялась ходить по улице. Она темная, в одном доме муж жену замучил, а сам повесился. С Мухтаром идти не страшно было.

Вечером никого на территорию не пустит, — рассказывает завхозяйством отделения стационарного ухода 60-летний Андрей Стереневский. — Первые несколько дней и мне пройти не давал. Анна ему говорила: "Это наш директор. На него лаять нельзя". И он перестал. Собака сам решил здесь остаться, и мы пошли на уступки. Нас растрогала его история. Это что-то не человеческое, а выше.

Пес выбегает на траву.

- Будь послушный, - говорит ему женщина. — Возвращайся. Иди по тропинке.

Мухтар слушается.

— Хочется домой вернуться, но не получается. Начинаю что-то делать и задыхаюсь. Даже воды трудно накачать. А помощи не от кого ждать. Детей нет, мужа похоронила в 1997 году. На нашей улице раньше хата возле хаты стояли, а теперь — пусто: я живу, а ниже — одна соседка.