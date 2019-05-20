Ким Кардашьян заплатила суррогатной матери 70 тысяч долларов

Американская модель и ведущая 38-летняя Ким Кардашьян в четвертый раз стала мамой. Суррогатная мать родила ей мальчика. Сына назвала Псалом.

- Рождение сына праздновали неделю, - рассказывает Ким Кардашьян. - Псалом просто идеальный ребенок. Он спокойный и самый расслабленный из всех моих детей.

Женщина живет в браке с американским рэпером 41-летним Канье Уэстом. Начала встречаться в 2012-м. Обручились через полтора года. Чтобы сделать предложение, мужчина арендовал стадион в Сан-Франциско. Пригласил родных и друзей. Когда вышел на сцену, на большом экране появилась надпись "Выходи за меня". Поженились в 2014-м в итальянской Флоренции.

Воспитывают: сына 3-летнего Сэйнта, дочерей 5-летнюю Корт и Чикаго, 1 год. Младшую девочку тоже родила суррогатная мать.

- Двух старших детей выносила Ким, - рассказывают в окружении Кардашьян. - Обе беременности прошли тяжело. Она хотела еще рожать, но врачи запретили. Сказали, что выносить еще одного ребенка не сможет, и посоветовали обратиться к суррогатной матери. Первый раз она заплатила 69 тысяч долларов, второй - на тысячу больше. Кроме того, Ким ежемесячно выделяла ей 4,5 тысячи долларов.

- Когда рожала сама, понадобилось много времени, чтобы вернуться к прежним формам, - говорит Ким Кардашьян. - Приходилось сидеть на диете и заниматься в спортзале. Теперь благодаря суррогатной матери могу об этом не беспокоиться.