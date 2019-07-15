"Деньги на пластические операции собирала 15 лет"

— Когда мне было 5 лет, я часами могла любоваться куклой Барби. Всегда хотела быть похожей на нее, - говорит 40-летняя Констанция ДИМОЛА из нидерландского Амстердама. На пластические операции потратила 117 тыс. фунтов стерлингов — 3,7 млн грн.

Констанция Димола работает агентом по продаже недвижимости. Была замужем. С мужем развелась после трех лет брака. Ушел от нее к любовнице.

— Чувствовала себя непривлекательной. Поняла, нужно что-то менять, - говорит Димола. — Почти 15 лет откладывала деньги на пластические операции. Изменила форму глаз, увеличила губы и грудь, сделала липосакцию лодыжек, контурирование лица и коррекцию носа. Наконец довела свой внешний вид до идеального. Теперь похожа на куклу Барби — имею тонкую талию, пышные губы и большую грудь. Мужчины всегда обращают на меня внимание, а женщины — критикуют. Однажды на улице подошла незнакомка и назвала монстром. В магазинах слышу, как за спиной шепчутся: уродливая, отвратительная, страшная. Не обращаю на это внимание. Главное, что меня все устраивает.