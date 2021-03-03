"Чтобы не было лишних вопросов, надо было дернуть Кадырова за бороду"

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали основные ошибки правительства в лечении коронавируса
Назвали основные ошибки правительства в лечении коронавируса
Просмотров: 72
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
1 Просмотров: 2079
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
Просмотров: 405
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1243
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1485
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1557
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 5823
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 1962
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
6 Просмотров: 1809
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 2286
Фото
Все фото
3
3
5
2
2
Один пряник расписывала восемь часов
Один пряник расписывала восемь часов
&quot;После смерти сына запил и хотел покончить с собой&quot;
"После смерти сына запил и хотел покончить с собой"
&quot;Продала все и уехала к своему другу-полковнику&quot;
"Продала все и уехала к своему другу-полковнику"
&quot;У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали&quot;
"У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали"
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Интервью
1/5
Полная ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском
Полная ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском
Просмотров: 225
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
2 Просмотров: 864
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
Просмотров: 594
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 351
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1854
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
02 марта 2021
Просмотров: 945
Притягуючи катастрофи
– Привееет, друг! Из Украины? Я люблю Украину! Я сам из Киева, – молодий араб із течкою фотографій біжить пляжем. Ми щойно прилетіли ...
четверг, 04 марта 2021 06:21

"Чтобы не было лишних вопросов, надо было дернуть Кадырова за бороду"

  Комментировать

Что обсуждали пользователи социальных сетей в феврале

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввела санкции против народного депутата из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко за финансирование терроризма.

"Браво! Неужели я это вижу в своей жизни?"

Василий Базелюк, телеграм

"Я еще партию их с каналами признал бы террористической организацией, а всех их поменял на политических заключенных, сидящих в России ни за что!"

Дмитрий Мельник, фейсбук

"Если он финансирует терроризм, то чего он на свободе и имущество не конфисковано? Не хватает яиц всю эту "пятую колонну" пересадить, чтобы не мутили воду".

Александр Мархайчук, фейсбук

"Если Медведчуку придется бежать в Ростов от украинского правосудия, тогда и я буду аплодировать Зеленскому. Но, боюсь, у президента кишка тонка.

Виктор Андриенко, фейсбук

"Слабовато! Почему СНБО не запретило в Украине деятельность ОПЗЖ? Это были бы настоящие санкции".

Виктор Иванов, фейсбук

18 февраля Петр Порошенко заявил, что купил телеканал "Прямой", который официально принадлежал экс-депутату от Партии регионов Владимиру Макеенко. Объяснил, что так якобы защитил канал от действий власти. Накануне закрыли каналы "112 Украина", "ЗИК" и "Ньюзван".

"Сам у себя купил, гениально".

Иван Турий, телеграм

"Я тоже мог бы отправлять на благотворительность всю зарплату, но вынужден тратить ее на пропитание своей семьи".

Сергей Ковиня, телеграм

"Каналы все должны быть государственные".

Слава ФОРТУНОВ, фейсбук

Вице-премьера, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского заметили рядом с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым во время военно-технической выставки в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Чиновник объяснил, что по протоколу гостей разместили в алфавитном порядке. А во время визита он не имел контактов с главой российской делегации.

"Не виноватая я! Он сам ко мне пришел!"

Ирина МАСИК, фейсбук

"Чтобы не было лишних вопросов, надо было несколько раз дернуть Кадырова за бороду".

Ирина Величкович, фейсбук

"Если размещение было по фамилиям, то Уруский (U) по алфавиту далеко от Кадырова (K или C). Если по странам, то Украина (U) также далеко от Чечни или России (C или R). Итак, лжет".

Юрий УГРИН, фейсбук

"Кадыров - бандит и убийца. Можно было отказаться от церемонии открытия вообще. А хозяева выставки должны учитывать такие нюансы. Отмазка Уруского не проходит".

Сергей ПЕТРОВ, фейсбук

"Это не просто какие-то торжества, а выставка военной техники для ее продажи и покупки - нам это необходимо и терять возможности из-за стояния где-то не там - тупость".

Александр Даньков, фейсбук

23 февраля первые 500 тыс. доз вакцины "Ковишелд" прибыли в Украину. На следующий день началась вакцинация медицинского персонала. На вакцинацию согласились 30% медиков, по опросам Минздрава.

"В цивилизованных странах первые прививки делают политики высшего эшелона. У нас, как всегда, сначала проводят опыты на простых гражданах".

Виталий Белозеров, фейсбук

"Наконец, а то уже карантин надоел. Чем скорее всех вакцинируют, тем скорее страна придет к нормальному ритму жизни, а экономика и предприниматели станут на ноги".

Зоя ПЛЕХАНОВА, телеграм

"Первого нужно было вакцинировать министра Степанова, пусть бы подал пример. Привез - вакцинируйся!"

Инна ШИЛЕНКО, телеграм

Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненко к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Его обвиняют в похищении бывшего депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича в 2015 году.

"Понятно, что апелляционный суд оставит приговор без изменений, но когда в европейском суде дело посыплется, на нас будут смотреть, как на Мозамбик".

Игорь ЯНЮК, фейсбук

"Стерненко - это украинский Навальный. И часть вины за этот позор лежит и на президенте".

Виктор Сергиенко, фейсбук

"Методы Правого сектора не поддерживал в 2015 году, но те "надутые" обвинения, которые привели к такому тюремному сроку, явный перебор. Но "бабло побеждает здравый смысл".

Александр КАЛАШНИК, телеграм

"Позор избирательного правосудия. Возможно, Стерненко и нарушил закон, но его приговор должен быть принят после посадок сотен других, более ранних и масштабных преступников".

Александр КРАСОВСКИЙ, фейсбук

"Это вина Зеленского и Венедиктовой. Вместо Стерненко, в тюрьму должен ехать Труханов и компания".

Ростислав ШМАТКОВ, фейсбук

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Чтобы не было лишних вопросов, надо было дернуть Кадырова за бороду"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
марта

Концерты The Beatles пикетировали члены Ку-клукс-клана

Зеленский потерял "своего человека": генпрокурора отправили в отставку

Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой

Самое читаемое
Австралийская модель блеснула голым телом на обложке Playboy
Австралийская модель блеснула голым телом на обложке Playboy
10
 Просмотров: 17073
На границе завернули заслуженную артистку России
На границе завернули заслуженную артистку России Просмотров: 10449
В квартире нашли трупы молодой пары: фото погибших и неожиданная версия
В квартире нашли трупы молодой пары: фото погибших и неожиданная версия
5
 Просмотров: 9387
&quot;Сплошные правила и запреты&quot;. Украинка работала домработницей в Индии
"Сплошные правила и запреты". Украинка работала домработницей в Индии
6
 Просмотров: 9009
Ведущий ошеломил фанатов новостью о &quot;неприлично частых встречах&quot; с Тиной Кароль
Ведущий ошеломил фанатов новостью о "неприлично частых встречах" с Тиной Кароль
 Просмотров: 8208
Люди
У Валерия Полтавца в кабинете 250 телефонов
У Валерия Полтавца в кабинете 250 телефонов Просмотров: 18
"Знал, когда в селе кто-то должен умереть"
"Знал, когда в селе кто-то должен умереть" Просмотров: 144
Ким Кардашьян разводится после семи лет брака
Ким Кардашьян разводится после семи лет брака Просмотров: 99
У Юрия Зморовича было больное сердце
У Юрия Зморовича было больное сердце Просмотров: 27
Владимира Терещенко хотят посадить за картинку в фейсбуке
Владимира Терещенко хотят посадить за картинку в фейсбуке Просмотров: 171
Больше всего комментируют
3
Поплавский в рокерском стиле презентовал клип на песню "Далі буде"
3
Зеленский вакцинировался от коронавируса
3
"Закарпатье за российскую вакцину": премьер Словакии отличился некорректной шуткой
2
Зеленский может создать новую партию
2
Мишель поделился впечатлениями от визита в Украину
Голосов: 123
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть