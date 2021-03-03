"Чтобы не было лишних вопросов, надо было дернуть Кадырова за бороду"

Что обсуждали пользователи социальных сетей в феврале

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввела санкции против народного депутата из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко за финансирование терроризма.

"Браво! Неужели я это вижу в своей жизни?"

Василий Базелюк, телеграм

"Я еще партию их с каналами признал бы террористической организацией, а всех их поменял на политических заключенных, сидящих в России ни за что!"

Дмитрий Мельник, фейсбук

"Если он финансирует терроризм, то чего он на свободе и имущество не конфисковано? Не хватает яиц всю эту "пятую колонну" пересадить, чтобы не мутили воду".

Александр Мархайчук, фейсбук

"Если Медведчуку придется бежать в Ростов от украинского правосудия, тогда и я буду аплодировать Зеленскому. Но, боюсь, у президента кишка тонка.

Виктор Андриенко, фейсбук

"Слабовато! Почему СНБО не запретило в Украине деятельность ОПЗЖ? Это были бы настоящие санкции".

Виктор Иванов, фейсбук

18 февраля Петр Порошенко заявил, что купил телеканал "Прямой", который официально принадлежал экс-депутату от Партии регионов Владимиру Макеенко. Объяснил, что так якобы защитил канал от действий власти. Накануне закрыли каналы "112 Украина", "ЗИК" и "Ньюзван".

"Сам у себя купил, гениально".

Иван Турий, телеграм

"Я тоже мог бы отправлять на благотворительность всю зарплату, но вынужден тратить ее на пропитание своей семьи".

Сергей Ковиня, телеграм

"Каналы все должны быть государственные".

Слава ФОРТУНОВ, фейсбук

Вице-премьера, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского заметили рядом с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым во время военно-технической выставки в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Чиновник объяснил, что по протоколу гостей разместили в алфавитном порядке. А во время визита он не имел контактов с главой российской делегации.

"Не виноватая я! Он сам ко мне пришел!"

Ирина МАСИК, фейсбук

"Чтобы не было лишних вопросов, надо было несколько раз дернуть Кадырова за бороду".

Ирина Величкович, фейсбук

"Если размещение было по фамилиям, то Уруский (U) по алфавиту далеко от Кадырова (K или C). Если по странам, то Украина (U) также далеко от Чечни или России (C или R). Итак, лжет".

Юрий УГРИН, фейсбук

"Кадыров - бандит и убийца. Можно было отказаться от церемонии открытия вообще. А хозяева выставки должны учитывать такие нюансы. Отмазка Уруского не проходит".

Сергей ПЕТРОВ, фейсбук

"Это не просто какие-то торжества, а выставка военной техники для ее продажи и покупки - нам это необходимо и терять возможности из-за стояния где-то не там - тупость".

Александр Даньков, фейсбук

23 февраля первые 500 тыс. доз вакцины "Ковишелд" прибыли в Украину. На следующий день началась вакцинация медицинского персонала. На вакцинацию согласились 30% медиков, по опросам Минздрава.

"В цивилизованных странах первые прививки делают политики высшего эшелона. У нас, как всегда, сначала проводят опыты на простых гражданах".

Виталий Белозеров, фейсбук

"Наконец, а то уже карантин надоел. Чем скорее всех вакцинируют, тем скорее страна придет к нормальному ритму жизни, а экономика и предприниматели станут на ноги".

Зоя ПЛЕХАНОВА, телеграм

"Первого нужно было вакцинировать министра Степанова, пусть бы подал пример. Привез - вакцинируйся!"

Инна ШИЛЕНКО, телеграм

Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненко к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Его обвиняют в похищении бывшего депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича в 2015 году.

"Понятно, что апелляционный суд оставит приговор без изменений, но когда в европейском суде дело посыплется, на нас будут смотреть, как на Мозамбик".

Игорь ЯНЮК, фейсбук

"Стерненко - это украинский Навальный. И часть вины за этот позор лежит и на президенте".

Виктор Сергиенко, фейсбук

"Методы Правого сектора не поддерживал в 2015 году, но те "надутые" обвинения, которые привели к такому тюремному сроку, явный перебор. Но "бабло побеждает здравый смысл".

Александр КАЛАШНИК, телеграм

"Позор избирательного правосудия. Возможно, Стерненко и нарушил закон, но его приговор должен быть принят после посадок сотен других, более ранних и масштабных преступников".

Александр КРАСОВСКИЙ, фейсбук

"Это вина Зеленского и Венедиктовой. Вместо Стерненко, в тюрьму должен ехать Труханов и компания".

Ростислав ШМАТКОВ, фейсбук