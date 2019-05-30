В Полтаве мужчина бросился с моста - видео

В Полтаве мужчина прыгнул с моста. Фото: tochka.net

29 мая в Полтаве мужчина пытался совершить самоубийство и бросился с моста возле Южного вокзала.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Полтавской области.

"Около 21:40 в полицию поступил звонок от женщины, которая вышла в поисках своего сына. Тот рыбачил под мостом. Во время поисков она увидела, как мужчина прыгнул с моста в реку Ворскла ", - прокомментировал Юрий Сулаев, начальник отдела коммуникации ГУ ЧП.

Мужчина - 1953 года рождения, сейчас находится в больнице с общим переохлаждением.

Полиция установила, что он пытался совершить самоубийство из-за проблем в семье.

Другие подробности выясняют.

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