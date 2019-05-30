В Полтаве мужчина бросился с моста - видео

29 мая в Полтаве мужчина пытался совершить самоубийство и бросился с моста возле Южного вокзала.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Полтавской области.
"Около 21:40 в полицию поступил звонок от женщины, которая вышла в поисках своего сына. Тот рыбачил под мостом. Во время поисков она увидела, как мужчина прыгнул с моста в реку Ворскла ", - прокомментировал Юрий Сулаев, начальник отдела коммуникации ГУ ЧП.
Мужчина - 1953 года рождения, сейчас находится в больнице с общим переохлаждением.
Полиция установила, что он пытался совершить самоубийство из-за проблем в семье.
Другие подробности выясняют.
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