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пятница, 07 июня 2019 14:08

В Полтаве девушке около школы прострелили ногу

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В Полтаве девушке около школы прострелили ногу
Фото: regnum.ru

Ночью 6 июня в Полтаве 18-летней девушке прострелили ногу. Стреляли из окна жилого дома, находится напротив школы для детей с пониженным зрением.

Об этом Gazeta.ua рассказала пострадавшая Екатерина Коваленко.

Инцидент произошел около 23:50 в полтавском микрорайоне Половки в переулке Космическом. Девушка со своим парнем и его другом шли по аллее. С одной ее стороны расположена школа №40 для детей с пониженным зрением, с другой - многоквартирный жилой дом по адресу Космический переулок, 5.

"Мы шли, разговаривали. Услышали хлопок. Я почувствовала резкую боль в ноге. Присветили телефоном - там кровь. Вызвали полицию и скорую. Полицейские посмотрели, где это произошло, и сказали, что в камеры не попадает. Сказали, що не могут обыскать все квартиры, но примерно указали, с окна какого этажа могли стрелять", - рассказала Екатерина.

Девушке попали в ногу на уровне колена. Врачи скорой помощи осмотрели рану и отвезли пострадавшую в городской травмпункт. Там сделали рентген, обработали рану, поставили дренаж. К счастью, пуля прошла навылет и повредила только мягкие ткани.

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По факту стрельбы на основании заявления потерпевшей правоохранители отделения полиции №1 открыли уголовное производство. Сейчас тип оружия не установили, пулю ищут. Подозревают, что стреляли из пневматического оружия.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований за нанесение умышленного легкого телесного повреждения.

4 июня в 16:50 мужчина и женщина с балкона собственной квартиры, расположенной по проспекту Александра Поля в Днипре, выстрелили около 5 раз.

Автор: Ольга Стенько
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Дата
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  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
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