Мужчина и женщина пьяными стреляли с балкона

4 июня в 16:50, мужчина и женщина с балкона собственной квартиры, расположенной по пр. Поля в Днепре, выстрелили около 5 раз.

Стрелков, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, задержали и доставили в Днепровский отдел полиции, сообщили в пресс-службе.

Автор: npu.gov.ua 4 июня в 16:50, мужчина и женщина с балкона собственной квартиры, расположенной по пр. Поля в Днепре, выстрелили около 5 раз

Зарегистрированное охотничье ружье "Cobalt" 12 калибра изъято.

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46-летнего мужчину задержали. Злоумышленникам вручат уведомление о подозрении. Им грозит от 3-х до 7 лет лишения свободы.

Автор: npu.gov.ua 4 июня в 16:50, мужчина и женщина с балкона собственной квартиры, расположенной по пр. Поля в Днепре, выстрелили около 5 раз

В Днепре произошел конфликт между владельцем и арендатором здания , который завершился стрельбой.Конфликт возник еще 3 июня, однако тогда все закончилось вызовом полиции. На следующий день, 4 июня, одна из сторон перешла к более активным действиям: придя к зданию, около 40 мужчин в балаклавах начали стрелять. Нападавшие целились именно в людей, однако ранить кого-то им не удалось. Об этом сообщает Информатор.