В Днепре произошла стрельба, полиция задержала 30 человек

Правоохранители задержали 30 участников конфликта. Фото: Информатор

В Днепре произошел конфликт между владельцем и арендатором здания, который завершился стрельбой.

Конфликт возник еще 3 июня, однако тогда все закончилось вызовом полиции. На следующий день, 4 июня, одна из сторон перешла к более активным действиям: придя к зданию, около 40 мужчин в балаклавах начали стрелять. Нападавшие целились именно в людей, однако ранить кого-то им не удалось. Об этом сообщает Информатор.

На месте происшествия сразу приехали правоохранители. Им удалось задержать большинство из тех, кто мог быть причастен к конфликту. Нескольким участникам удалось скрыться с места инцидента.

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Силовики задержали около 30 человек. Их доставили в отделение полиции для выяснения деталей инцидента.

Полицейские 42-летний Владимир Петровец и 31-летний Иван Приходько смертельно ранили 5-летнего Кирилла Тлявова, когда стреляли по банках. Это произошло 31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области. Оба правоохранители якобы были пьяны.