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среда, 19 декабря 2018 17:55

Полтавский "Авто-гриль" тушили 22 пожарные
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В Полтаве горел "Авто-гриль"
Фото: Светлана Бондарева
В Полтаве горел "Авто-гриль"

19 декабря утром произошел пожар в заведении общественного питания "Авто-гриль", на ул. Киевское шоссе, 74-б в Полтаве. Тушить огонь выехали 4 пожарных автоцистерны и 22 спасателя.

Об этом журналистам Gazeta.ua рассказали в управлении ДСНС Полтавской области.

"О пожаре поступало много звонков. Люди начали звонить с 5 утра. Когда пожарные приехали крыша горел открытым пламенем. Уничтожена почти полностью кровля из металлочерепицы. Поврежденное внутренняя облицовка стен и разные вещи. Сумму ущерба и причины пожара выясняют эксперты ", - пояснил пресс-офицер службы чрезвычайных ситуаций области Виталий Шкаревский.

Правоохранители официально не говорят о поджоге, но на месте пожара нашли предметы, которые могут указывать на поджог, сообщается на poltava.to. В частности, нашли несколько ведер и перчатки.

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"Ресторан "Авто-гриль" принадлежит ООО "Деметра АГМ", владельцем которого является Татьяна Ловцова. Последняя, ​​как бухгалтер, обслуживает фирмы экс-мэра Полтавы Андрея Матковского и бывшего первого заместителя городского головы Михаила Шевченко", - говорится на ресурсе.

В Полтаве на центральном рынке произошел пожар. Огнем полностью уничтожен магазин "Меркурий".

Автор: Светлана БОНДАРЕВА
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Дата
19
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