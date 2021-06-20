"Свирепый гламур" - минувшая неделя в острых цитатах

Эмоциональная игра получилась. Хотелось, чтобы она быстрее закончилась. В общем команда провела два хороших тайма. Была нервозность. Например, когда не забиваем моменты, пенальти. Ребята в начале тайма потеряли веру в свои силы. Но довели матч до конца довольно уверенно, -

прокомментировал наставник национальной сборной Андрей Шевченко победу во втором туре Евро-2020 над Северной Македонией 2:1.

Следующую игру сборная Украины сыграет в понедельник, 21 июня, в 19:00 со сборной Австрии. Австрийцы уже победили Северную Македонию, и получили два сухих мяча от Нидерландов.

Поэтому обе сборные теоретически устроит ничья. Однако президент австрийского футбольного союза Лео Виндтнер уверяет, что Австрия будет играть на победу, чтобы избежать повторения "хихонского позора".

Такой преподаватель как Григорий Николаевич был на весь университет единственный. Ни на кого не похож. На парах всегда был стильно одет. Любил различные аксессуары, пояса. И всегда можно было узнать, что Чапкис в университете, по его одеколону: ни у кого больше такого не было, -

рассказывает Алена Деревецкая, студентка университета имени Бориса Гринченко. Пришла на прощание с хореографом 91-летним Григорием Чапкисом.

Из-за недолеченной двусторонней пневмонии 13 июня его не стало.

Наше руководство в летаргическом сне. Страна совершенно не готова к защите от широкомасштабного наступления. На практике это и демонстрирует недострой забора на границе, -

уверен военный эксперт Григорий Перепелица.

В мае 2021-го, на восьмом году войны с Россией, Государственная пограничная служба Украины сообщила, что выполнила работы по реализации проекта "Стена" на границе с оккупантом на 51,4%.

Я приглашаю тебя к себе на позицию, где мы "прохлаждаемся в тенечке под деревцем, ножками машем". Пока ты работаешь, отдыхаешь, гуляешь, спишь дома рядом со своим мужем, -

так ответили воины 92-й бригады Вооруженных сил Украины с линии фронта бьюти-мастеру Яне Ковалевой из Чугуева Харьковской области.

Накануне она обозвала воинов "тварями", которых она ненавидит.

Автор: facebook.com/yan.dobronosov Народного депутата Юлию Гришину коллеги поздравили с днем рождения

Этот свирепый гламур привнесли в ВР "слуги". Беззастенчиво превращая сессионный зал то ли в филиал Бессарабки, то на Колонный зал Дома Советов. Безвкусица, нарочитое высокомерие и пренебрежение, демонстрация нескромности, превращение парламента в цветочную палатку впечатляют. Эти клумбы тянут на годовую зарплату учителя или врача. Новые лица привнесли абсолютную безнравственность даже в такую ​​милую традицию как поздравление коллеги с днем ​​рождения, -

высказалась народная депутат Ирина Геращенко о количестве букетов, которым поздравили с днем ​​рождения ее коллегу из "Слуги народа" Юлию Гришину.

Ху*ло на встрече явно много болтал, пытаясь охмурить, или сбить американского старика с толку, но зря старался. Не на того напал. Потому что еще в те далекие времена, когда Ху*ло по питерским подворотни слонялся, Байден уже с Громыко переговоры вел. Неудивительно, что Байден спокойно и профессионально натянул московского собеседника сразу на две дипломатические рогатки: между США и Ираном, а главное - между США и Китаем, -

подводит итоги встречи президента США Джо Байдена и главы Кремля Владимира Путина блоггер и писатель Свирид Опанасович.

Встреча состоялась 16 июня во швейцарской Женеве. О ее ходе и итогах читайте в материалах Gazeta.ua: 1, 2, 3, 4, 5

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