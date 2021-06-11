В Европе встали на защиту украинского языка

 
Ексклюзивы
1/5
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 225
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 648
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1764
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Просмотров: 423
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Просмотров: 675
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
2 Просмотров: 954
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
Просмотров: 333
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Просмотров: 306
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Просмотров: 774
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси
Просмотров: 441
Фото
Все фото
7
10
4
24
11
Перевод произведения британского писателя дал &quot;непозбувный&quot; мем
Перевод произведения британского писателя дал "непозбувный" мем
Абсент или полыневка - 20 малоупотребительных украинских синонимов
Абсент или полыневка - 20 малоупотребительных украинских синонимов
26 лет назад украинский язык провозгласили государственным в УССР
26 лет назад украинский язык провозгласили государственным в УССР
Веселые отличия русского и чешского языков
Веселые отличия русского и чешского языков
Украиноязычный довоенный Харьков в фотографиях
Украиноязычный довоенный Харьков в фотографиях
Видео
Все видео
Составителей правописания начали преследовать
Составителей правописания начали преследовать
Когда возникло и какое имело значение слово "борщ"
Когда возникло и какое имело значение слово "борщ"
Сегодня отмечают День украинской письменности и языка
Сегодня отмечают День украинской письменности и языка
Для чего на самом деле советская власть проводила украинизацию
Для чего на самом деле советская власть проводила украинизацию
Почему украинец в большом городе переходил на русский
Почему украинец в большом городе переходил на русский
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 468
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 360
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 216
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2007
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 585
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 июня 2021
Просмотров: 405
Історія з курткою
В молодості у мене була чехословацька куртка із свинячої шкури, в ЦУМі купив, і недорого, 90 рублів. Зручна, коротка, на "блискавці", її не брав дощ ...
пятница, 11 июня 2021 11:09

В Европе встали на защиту украинского языка

  Комментировать
В Европе встали на защиту украинского языка
Первое заседание Международного литературного конгресса в Париже состоялось 11 июня 1878 года Иллюстрация: arthurchandler.com

11 июня 1878 года в Париже впервые зазвучал доклад на украинском языке и в его защиту. Его произнес на Первом литературном конгрессе писателей Европы публицист и ученый Михаил Драгоманов.

Специально для конгресса ученый подготовил франкоязычный труд "Литература украинская, проскрибированная правительством российским". Его раздавал участникам собрания сам Драгоманов, а помогал ему русский писатель Иван Тургенев. Кроме литературных и языковых проблем, изложил в нем короткую и содержательную историю Украины.

Свой доклад Драгоманов начал со слов: "Я есмь украинец". Далее обратился к 150 присутствующим, рассказал о Валуевском циркуляре, а также Эмском указе императора Александра II, запрещающим печатать и ввозить в империю из-за рубежа любые книги на украинском языке, ставить концерты и театральные представления, преподавать на украинском языке в начальных школах.

"Вряд ли легко будет членам конгресса поверить тому, что в Европе запрещено целую литературу, и этот факт, каким бы невероятным он не казался, совершено теперь - во второй половине XIX века", - говорил Драгоманов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Запретили ввозить украинское книги

Ученый приводил положения из труда. Рассказал об истории Украины, о ее положении под Российской империей, о богатстве украинского языка и литературы, а также о выводах авторитетных ученых и писателей относительно их. В конце концов выразил надежду, что "конгресс не останется равнодушным к жалобам и найдет способ прийти на помощь".

В то время на конгрессе председательствовал писатель Виктор Гюго, который был знаком с украинской проблемой. Заслушав горячий доклад Драгоманова сказал: "Чудовище всесилия, которое держит в своих руках крест, который заканчивается мечом, и скипетр, который заканчивается кнутом. Он деспот, самодержец, который мучает по собственной прихоти целые народы".

Михаил Драгоманов (1841-1895) - ученый и общественный деятель. По поручению Киевского университета три года работал в Берлине, Праге, Вене, Флоренции, Гейдельберге и Львове. Затем выехал из Киева через политические преследования. В Женеве основал журнал "Громада". Читал лекции об Украине в европейских университетах. Последние шесть лет работал в Софии в Болгарии на кафедре всеобщей истории историко-филологического факультета. Похоронен на местном кладбище.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Европе встали на защиту украинского языка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
июня

В Европе встали на защиту украинского языка

Самое читаемое
Как распознать женщину, которая хочет секса
Как распознать женщину, которая хочет секса Просмотров: 14031
&quot;Какой кайф, когда нет сисек?&quot; - Гвоздева ответила на критику
"Какой кайф, когда нет сисек?" - Гвоздева ответила на критику
7
 Просмотров: 8461
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
33
 Просмотров: 7785
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
6
 Просмотров: 6309
Гороскоп на 10 июня: как Солнечное затмение повлияет на каждого из нас
Гороскоп на 10 июня: как Солнечное затмение повлияет на каждого из нас
 Просмотров: 3240
Історія мови
Кирилл и Мефодий создали один из первых славянских алфавитов
Кирилл и Мефодий создали один из первых славянских алфавитов
 Просмотров: 81
Украинский язык зазвучал в величественном храме
Украинский язык зазвучал в величественном храме
 Просмотров: 297
Вышел календарь со старинными украинскими названиями месяцев
Вышел календарь со старинными украинскими названиями месяцев
 Просмотров: 936
Проект нового правописания представили правительству
Проект нового правописания представили правительству
 Просмотров: 279
Рада приняла языковой закон
Рада приняла языковой закон
 Просмотров: 1134
Больше всего комментируют
7
Порошенко переживает нелегкие времена - СМИ
4
За российскую пропаганду телеканал Мураева отделывается штрафами
4
Порошенко назвал "пленки Медведчука" продуктом пропаганды Офиса президента
2
"Слуги" снова начали продвигать русский язык
2
"Слуги народа" назвали проблему номер один
Голосов: 5
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть