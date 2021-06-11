В Европе встали на защиту украинского языка

Первое заседание Международного литературного конгресса в Париже состоялось 11 июня 1878 года Иллюстрация: arthurchandler.com

11 июня 1878 года в Париже впервые зазвучал доклад на украинском языке и в его защиту. Его произнес на Первом литературном конгрессе писателей Европы публицист и ученый Михаил Драгоманов.

Специально для конгресса ученый подготовил франкоязычный труд "Литература украинская, проскрибированная правительством российским". Его раздавал участникам собрания сам Драгоманов, а помогал ему русский писатель Иван Тургенев. Кроме литературных и языковых проблем, изложил в нем короткую и содержательную историю Украины.

Свой доклад Драгоманов начал со слов: "Я есмь украинец". Далее обратился к 150 присутствующим, рассказал о Валуевском циркуляре, а также Эмском указе императора Александра II, запрещающим печатать и ввозить в империю из-за рубежа любые книги на украинском языке, ставить концерты и театральные представления, преподавать на украинском языке в начальных школах.

"Вряд ли легко будет членам конгресса поверить тому, что в Европе запрещено целую литературу, и этот факт, каким бы невероятным он не казался, совершено теперь - во второй половине XIX века", - говорил Драгоманов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Запретили ввозить украинское книги

Ученый приводил положения из труда. Рассказал об истории Украины, о ее положении под Российской империей, о богатстве украинского языка и литературы, а также о выводах авторитетных ученых и писателей относительно их. В конце концов выразил надежду, что "конгресс не останется равнодушным к жалобам и найдет способ прийти на помощь".

В то время на конгрессе председательствовал писатель Виктор Гюго, который был знаком с украинской проблемой. Заслушав горячий доклад Драгоманова сказал: "Чудовище всесилия, которое держит в своих руках крест, который заканчивается мечом, и скипетр, который заканчивается кнутом. Он деспот, самодержец, который мучает по собственной прихоти целые народы".

Михаил Драгоманов (1841-1895) - ученый и общественный деятель. По поручению Киевского университета три года работал в Берлине, Праге, Вене, Флоренции, Гейдельберге и Львове. Затем выехал из Киева через политические преследования. В Женеве основал журнал "Громада". Читал лекции об Украине в европейских университетах. Последние шесть лет работал в Софии в Болгарии на кафедре всеобщей истории историко-филологического факультета. Похоронен на местном кладбище.