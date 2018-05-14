Они не только кацапы и москали - как в древности называли россиян

Кислобздий - прозвище, которым называли россиян. Употреблялось украинцами в просторечии.

Состоит из двух частей. Значение "кислый" содержит намек на щи - русское национальное блюдо из рубленой квашеной капусты. "Бздеть" - испускать газы, пишет сообщество Facebook "Українська мова для всіх".

Автор: Facebook Опубликовали необычный термин, которым называли московитов

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В комментариях члены сообщества пишут, что так называли пренебрежительно на Донбасе россиян. Еще в селе Вита-Литовская под Киевом была такая фамилия.

Восточные области Украины, которые Россия считает русскоязычными, никогда не были такими. В свое время Украинская Центральная Рада включила их в состав Украины именно на том основании, что подавляющее большинство населявших ее людей говорили по-украински и были украинцами. Комментируя заявление члена Совета федерации России по международным делам Игоря Морозова о том, что Украины как таковой никогда не существовало, что Крым никогда не был в составе Украины и о том, что "мы дали вам восемь областей", историк объяснил: "Что касается областей , которые считаются русскоязычными, то, прежде всего, они не русскоязычные. Там большая часть населения все-таки украиноязычные и по этническому составу - украинцы", - рассказывает главный научный сотрудник Института истории Украины НАНУ Станислав Кульчицкий.