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четверг, 30 мая 2019 11:31

Запретили ввозить украинское книги

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Запретили ввозить украинское книги
Памятная доска посвящена Эмскому указу в городе Бад Эмс в Германии Фото: bintel.com.ua

Указ о запрете печати любых книг на украинском языке подписал российский император Александр ІІ 30 мая 1876-го. По названию немецкого курортного городка, где тогда отдыхал самодержец, указ назвали Эмским.

Тайный Эмский указ Александра II предусматривал запрет украинской литературы. Он усиливал Валуевский циркуляр 1863 года.

Новый указ ограничил печать на украинском языке оригинальных, исторических и переводных произведения и даже иллюстраций для нот. Запрещалось завозить украинские книги и брошюры, напечатанные в Австро-Венгрии или в других местах. Также исчезала возможность ставить украинские спектакли, устраивать концерты. Пришло время захалявных книг и тайных кружков.

Под угрозой арестов прекращает свою деятельность киевская "Громада". Из города выезжают Михаил Драгоманов и Павел Чубинский. В украинских кругах Киева указ часто называют именем Михаила Юзефовича. Именно с его доносу "О так называемом украинофильском движении" связывают решение императора об издании тайного запрета. Украинский писатель Иван Нечуй-Левицкий позже напишет, что Эмский указ нанес ощутимый удар по культурному движению. Старшее поколение украинских деятелей займет крайне осторожную позицию, а молодежь попадет под влияние общероссийского социалистического движения.

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1881-го был отменен запрет на печать украинской художественной литературы. Позволили также театральную деятельность, однако Эмский указ так никогда и не был отменен. Действие этого документа будет прекращено только октябрьским Манифестом 1905 года.

Первый запрет книгопечатания на украинском языке был выдан Петром I еще в 1709-м. Его преемники периодически будут объявлять ограничения по употреблению украинского языка.

Последним знаковым ограничением украинской жизни в империи станет циркуляр Петра Столыпина от 1910-го. Этим документом чиновник запрещал деятельность "малороссийских" организаций, относя их к "инородческим", то есть фактически признавая существование отдельного украинского народа.

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Дата
30
мая

Запретили ввозить украинское книги

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