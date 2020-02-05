Одесситы в начале XIX века пели по-украински

Одесситы всегда использовали украинский язык. Фото: "Детектор медиа"

Первые жители Одессы говорили по-украински.

"Вот строки из одесской народной песни начала XIX в.:

Я в Одесі пробуваю.

А в Одесі добре жити -

На панщину не ходити,

Ні за плугом, ні за ралом.

Прозивають мене паном.

Этот оригинальный текст старинной одесской песни я прочитал впервые еще студентом на одном из стендов в Одесском краеведческом музее на Гаванной", - рассказал одессит Алексей Ляшенко-Белецкий в Facebook.

Считает, что названия районов города имеют украинское происхождение.

"Пересыпь, Бугаевка, Чубаевка, Куяльницкие хутора, Усатово, Нерубайское, Водяная балка, Кривая балка, Бурлачья балка - это все украинские, казацкие названия исторических районов Одессы и ее пригородов. Какие существовали за столетие до немецкой с*чки Екатерины II", - написал он.

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"Одесское слово "биндюжник", то есть "ломовой извозчик" происходит от старого украинского "бендюг" - грузовой воз. "Мине сдается" происходит от украинского "мені здається", а не от российского "мне кажется". Известно одесское "таки" - это таки украинское. Украинские корни "одесского языка" - это тема отдельная", - добавил он.

Алексей Ляшенко-Белецкий призвал одесситов не унижаться и говорить по-украински.

Румыния обязалась защищать интересы народов, оказавшихся на ее территории после Первой мировой войны 9 декабря 1919 года. Во время Парижской мирной конференции, по требованию Антанты, согласилась предоставить украинцам гражданские и политические права.