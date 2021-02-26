Расстреляли украинских подпольщиков

В урочище установили 25 памятников. На фото памятник советским гражданам и военнопленным, которые были расстреляны в Бабьем Яру. Фото: http://wek.kiev.ua

В урочище Бабий Яр на северо-западной окраине Киева, 27 февраля 1942-м прошли массовые расстрелы немецкими войсками членов украинского националистического подполья.

За годы Второй мировой войны в Бабьем Яру погибло более 100 тыс. человек - евреев, цыган, караимов, советских военнопленных, участников украинского националистического движения сопротивления, пациентов психиатрической клиники. Территория Бабьего Яра имеет длину более 2 км и глубину 50 м.

Первый расстрел состоялся в сентябре 1941-го. Расстреляли 752 пациента психиатрической больницы имени Ивана Павлова. В течение 29-30 сентября 1941 года нацисты расстреляли в урочище 33771 человека, преимущественно евреев. Перед тем их обвинили в массовых взрывах и пожаре на Крещатике. В пожарах погибло много немцев и киевлян. На самом деле акцию провели советские диверсанты.

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В феврале 1942-го начали расстреливать членов украинского националистического подполья. В Бабьем Яру расстреляли Елену и Михаила Телиг. Там также похоронены тела Ивана Ирлявского, Ивана Кошика, Тодота Черидниченко. Жертвами немецкого террора стали 500 членов "Буковинского куреня" ОУН. Расстреливали нацисты украинских священников и монахинь.

Когда оккупанты отступали, они скрыли большое количество доказательств своих преступлений. Тела в Бабьем Яру откопали и сожгли. Кости перемалывались на привезенных из Германии машинах, пепел был рассыпан по окрестностям.

Мемориал жертвам Бабьего Яра открыли в Киеве 5 октября 1991 года. Здесь с 29 сентября 1941 года и до октября 1943 немецкая оккупационная власть уничтожила более 100 тыс. Человек.