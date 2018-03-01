Языковед рассказал о происхождении слова "весна"

Слово "весна" имеет давние индоевропейское происхождение. Фото: "Твой родной край"

Слову "весна" несколько тысяч лет и оно присутствует во многих индоевропейских языках

Во многих славянских языках оно произносится так же, как и в украинском, рассказывает языковед Иван Цихоцкий, передает "Экспресс".

"Многие ассоциируют слово "весна" с близко звучащим "веселый ". Исторически оба слова однокоренные, происходят от древнего индоевропейского слова "ves" с первоначальным значением "живой, светлый". Потому что в представлении наших предков календарная весна ассоциировалась со светом, с возрождением жизни", - рассказывает он.

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Английское слово spring этимологически родственное со словами "пряжа", "прясть". Оно образовано от протогерманського слова для обозначения движения, потока воды. Англичане воспринимали весну, как нечто мокрое и подвижное. Немецкое слово Frühling образовано сложением слов früh (ранний) и jahr (год).

О первом весеннем месяце наши предки говорили: "Март березовым веником зиму выметает, а весну в гости приглашает", "Бывает март - всех месяцев стоит" или: "Месяц март за один день семь жен меняет".