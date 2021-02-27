Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги

Фото: Валерий Шмаков

"Львовская магистраль - старейшая железная дорога Украины. 4 ноября 1860 г. первый поезд прибыл в Перемышль. Это сейчас территория Польши. Ровно через год, из Вены поезд добрался до Львова. В канун именин эрцгерцога Карла Людвига - младшего брата императора Австрии Франца Иосифа I. Также занимал должность Generał jazdy (наподобие современного министра транспорта, - Gazeta.ua)", - рассказывает художник и заведующий Музеем истории Львовской железной дороги Роман Патык.

При входе в музей посетители могут позвонить в чугунный колокол, которым объявляли об отправлении и прибытии поездов на станциях. На нем буквы МПС (Министерство путей сообщения СССР - Gazeta.ua). Во времена Австро-Венгрии колокола делали из более качественного металла - латуни. Были именные — отлитые с названием станции.

Музей находится во Дворце культуры железнодорожников "РОКС", где в мае 1999 г. состоялась VI встреча президентов стран Центральной Европы. Помещение в стиле функционализма построено в 1937 году для профсоюзов железной дороги. Экспозиция рассказывает о рождении и строительство железной дороги в Галиции, Волыни, Буковине и Карпатах. Среди экспонатов уникальные документы, фотографии, макеты, инструменты и униформа.

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На стене висят нарисованные Романом Патыком масличные портреты начальников Львовской железной дороги с XIX века по сегодняшний день. Рядом - богиня Фортуна опирается ногой на крылатое колесо, что является символом железной дороги. С ней ангелочек держит в руке паровоз. Картинка - копия титульного листа одного из 7 томов истории Австрийских железных дорог. Написанных 1897 году к 50-летию правления императора Франса Иосифа.

Машинисты работали в в черном фраке, в белоснежной рубашке с бабочкой и в белых перчатках

"Современный символ Укрзализныци - тоже стилизованное крылатое колесо Фортуны. Символ сквозь времена пришел до наших дней. Оно вышито золотыми нитями на фуражке и петлицах мундиров польских и австрийских железнодорожников XIX-поч.XX ст. Колесо Фортуны и крылатый шлем Гермеса есть в архитектуре львовского вокзала и были в отделке парадных сабель, которые носили первые руководители железной дороги. А на униформе железнодорожника царской России эмблема в виде скрещенных якоря и топора. Символом Министерства путей сообщения Российской империи стали из-за того, что с древних времен реки были основными магистралями там", - объясняет заведующий музея.

Автор: Валерий Шмаков Униформа польского железнодорожника нач.XX в. На петлице и фуражке (шапке-рогатувке) вышито крылатое колесо Фортуны

Первые железные дороги строились частными обществами. Путь во Львов проложило Привилегированное общество Галицких железных дорог имени Карла Людвига. Инициаторами построения пути были известные и богатые люди: граф Анджей Потоцкий, князь Леон Сапега, литератор Александр Фредро. 97-километровую колею из Перемышля во Львов построили за год. Вместе с вокзалами, станциями, ремонтными мастерскими, водонапорными башнями для заправки паровозов и всей инфраструктурой.

"Трасса, которая проходила по болотам, холмах и низинах строилась по всей длине одновременно. Представьте масштабы. Бульдозеров и экскаваторов не было. Десятки тысяч людей работали по 12 часов в сутки. С тачкой, в которую насыпали 100 кг земли, рабочий проходил до 14 км в день. И даже дорога к вокзалу, по которой ходил конный трамвай, была сделана за год. Хотя местность была заболочена, воду отводили в Белогорщу. Нынешняя власть ремонтирует площадь Дворцовую уже второй год", - говорит Роман Патык.

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Первый поезд прибыл во Львов в составе паровоза Jaroslav, двух пассажирских вагонов и четырех платформ. Ехал со скоростью 20 км/ч. Вагоны назывались каретники. Не было тамбура и коридора как сейчас. В вагон с перрона пассажиры заходили сразу в купе.

В музее есть изображение всего подвижного состава, который использовался на львовской железной дороги. Рядом - образцы железнодорожных рельсов разных времен от 1878 г. А также осветительно-сигнальные фонари.

Автор: Валерий Шмаков Фото первого львовского вокзала и первый паровоз Jaroslav, который прибыл во Львов. А также вагоны-каретники

"Есть фонари на свечи и на нефть - как тогда называли керосин. У нас нефти тогда было хоть залейся. Иногда до сих пор в Бориславе нефть подходит к поверхности. Керосиновую лампу придумали также во Львове. Многие из древних инструментов до сих пор используются. Например, костылевыдергиватель. Возьмите в руки, попробуйте, какой это "легкий" инструмент. Или немецкие клещи для переноски шпал 1943 года. Есть деревянная лопата со станции Любинцы 1925 года. Также коллекция башмаков, которые ставились под колесо вагона, чтобы не покатился. Тот, что с откидной ручкой очень древний. Когда приезжали железнодорожники со всех уголков Украины, говорят впервые такой видят. Уникальным является металлический портфель с надписью "Dyrekcja Kolei Państwowych Lwów" (Дирекция государственных путей Львова - Gazeta.ua). Замыкался на замок и использовался для перевозки важных документов. Сохранилась табличка с польских вагонов Dla niepalacych (для тех, кто не курит - Gazeta.ua) ", - показывает на экспонаты Роман Патык.

120 лет назад на вокзале работали 70 электрических часов, подключенных к единой матрицы. Показывали одинаковый время

Интересная складывающаяся лавка для российских вагонов-трансформеров самого низкого 4-го класса комфорта. Нашли ее на Волыни. Закреплялась в пол вагона петлями. А когда нужно было перевозить груз, такие лавки снимались.

В начале паровой эры, в середине XIX в, первых поездов люди боялись.

"Считалось, что работу могут выполнять только живые существа - вол, лошадь. А тут какая-то машинерия едет и дымит. Придумывали разные страшилки, что коровы перестанут доиться, а куры нестись. К примеру, когда на территории Украины появились первые автомобили и мотоциклы, их называли чертопхайки. И управлять паровозами могли только достойные. Машинисты работали в в черном фраке, в белоснежной рубашке с бабочкой и в белых перчатках. Что было свидетельством чистоты, порядка и успеха. Обращались к нему: "Господин механик". Подчеркивалось уважение и наличие технического образования. Но, с развитием техники ореол профессии нивелировался", - рассказывает он.

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Интересное фото Коломыйского вокзала, на котором зафиксировано момент, когда городом через площадь проходит поезд. Впереди идет человек с флажком, разгоняя людей, чтобы поезд мог беспрепятственно ехать. Такая практика была распространена в Европе, а в Коломые это сохранилось до 1970-х.

Автор: Валерий Шмаков Фото львовских железнодорожников с паровозом kkStB-170 (1890-1895 годы)

Уникальным считают оригинал фотографии львовских железнодорожников. Сделана на территории депо "Львов-Запад" или ремонтных мастерских Warsztaty Kolejowe — в настоящее время Львовский локомотиворемонтный завод. На фоне отремонтированного паровоза kkStB-170 сидят и стоят 50 работников. Некоторые держат в руках свой рабочий инструмент. В центре - начальство. Дату съемки удалось определить по серии паровоза на кабине. Паровозы этой серии работали на Львовской железной дороге в 1890-1895 годах. Также на паспарту фотографии вытеснена надпись Lissa. Lwow ul.Academicka 18. Название и адрес фотоателье украинских фотохудожников.

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"Чтобы паровоз сверкал так, как на фото его красили и полировали натуральными красками, - говорит Роман Патык. - Синтетических, которыми сейчас красят автомобили, тогда не было. Натирать могли до 40 раз".

На Львовской железной дороге остался уникальный британский танк-паровоз Beyer-Peacock Ь-2137 1932-го, стоящий на пригородном вокзале. Таких во всем мире сохранились единицы. Также на постаменте в депо "Львов-Запад" стоит советский 9П-460 1954-го. Паровоза-великана Су 253-25 1950 года можно увидеть на постаменте в Ковеле. До сих пор на ходу Л-3535 1954-го, который возит экскурсии на рождественские праздники.

Автор: Валерий Шмаков Британский танк-паровоз Beyer-Peacock Ь-2137 (1932 г.) стоит на пригородном вокзале Львова

Первый железнодорожный вокзал во Львове был построен в стиле неоготики. Перрон, куда прибывали поезда находился на уровне привокзальной площади. Сейчас примерно на 7 м выше.

На месте современного пригородного вокзала был 4-этажный Черновицкий вокзал в неоготическом стиле. Но путями с главным вокзалом соединен не был, так как частные общества железных дорог конкурировали между собой. 1919 года на Черновицком вокзале произошел взрыв амуниции, после чего дом разрушили. Остался одноэтажный флигель, который используется как зал ожидания в пригородном вокзале.

Восточный экспресс через львовскую железную дорогу должен был совместить Ла-Манш из Бомбеем в Индии

"Мало кто знает, но во Львове было 7 вокзалов. Сохранилось помещения Лычаковского. В том доме на ул. Станция "Лычаков", 2 сейчас живут люди. 1902 года во избежание массовых беспорядков из-за безработицы, из Вены пришел приказ строить во Львове новый главный вокзал. Старый разбирают, а на его месте за полтора года сводят и торжественно посвящают тот, который стоит до сих пор. Проект в стиле сецессии разработал архитектор Владислав Содловский. Использовали все самое новое в технологиях. В то время это был самый красивый и современный вокзал Европы", - отмечает завмузею.

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Купола на башнях и стальные конструкции накрытия дебаркадера покрасили фосфорной краской и ночью светились. Почти 120 лет назад на вокзале работали 70 электрических часов, подключенных к единой матрице. Показывали одинаковое время. Также электрическое освещение и вентиляция. Багаж с упаковочной лавки доставлялся к перрону на 2-м этаже электрическим лифтом. И не позднее чем за 15 мин до отправления поезда.

Автор: Валерий Шмаков Как выглядел львовский главный вокзал в нач. ХХ в.

"К поездам вело 5 туней, сейчас действует только 3. Была такая система, что отезжающие и приезжающие пассажиры между собой не пересекались. Не нужно было пробиваться сквозь толпу. Между кассами стояли металлические турникеты, которых сейчас нет. Люди не толпились в очередях, была чистота и порядок. Все надписи на табло и железнодорожная документация велись на немецком, польском и украинском. В музее есть трехъязычные пассажирские билеты 1918-1921 годов. При Польше все надписи на железной дороге сделали только на польском", - рассказывает Патык.

В 1915 году главный вокзал подожгли отступающие русские войска. Во время Второй мировой войны дважды бомбили нацисты - в 1939 и 1941 годах. Но во время оккупации восстановили.

"Наиболее сильные разрушения потерпел от бомбардировок советами в 1944 году. Отстроенный был уже с советской символикой и сталинским ампиром в интерьере. Хотя, на старых фото в кассовом зале был значительно красивее сецессионный декор. При советской власти на 2-м этаже достроили офицерские и солдатско-сержантские залы. До этого между куполами на башнях был одноэтажный", - показывает на фото Роман Патык.

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В 1866 году был построен отрезок железной дороги Львов-Станислав-Коломыя-Черновцы. По замыслу Леона Сапеги, восточный экспресс через львовскую железную дорогу должен был совместить Ла-Манш из Бомбеем в Индии. Однако, из-за войны и экономического кризиса проект так и не воплотили.

1869 года колею из Львова построили в пограничный тогда город Броды. Только в 1873 году Российская империя построила путь из Радивилова в Броды, соединив две империи железной дорогой. Впрочем, это не первая международная линия в Галичине. Так, в 1871 году построено отрезок Львов-Красное-Золочев-Тернополь-Подволочиск-Волочиск. Мостом над Збручем линия соединяла Львов с Одессой и направлялась дальше на запад - через Краков и Вроцлав в Гамбург. Соединяя Черное море с Балтийским.

Автор: Валерий Шмаков Советские фуражки железнодорожников юбилейная газета 1973 года по 100-летия Львовской железной дороги (ошибочно начали считать от 1873 г.)

"1973 года в Советском Союзе отмечали 100-летие Львовской железной дороги. То есть, начали считать с 1873-го. 12 "австрийских" лет просто выбросили. Советская историография она такая. К сожалению, до сих пор на нашей железной дороге терминология используется еще советская. Почему столичная железная дорога называется Юго-Западная, а харьковская - Южная? Или километровые столбики вдоль рельсов. Например, пишет на столбике 1450 км. Это отсчет сколько километров от Москвы", - возмущается завмузея.

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1887 г. на ул. Сечевых Стрельцов, 3 построили первую дирекцию государственных железных дорог во Львове. По проекту известного скульптора и архитектора Леонарда Маркони.

Виадук в Яремче имел 5 арок и был самым большим каменным сводом Европы

"Известный дом с Меркурием на крыше. Имеет много декораций на железнодорожную тематику. Над окнами 2-го этажа есть 2 полулежачие фигуры мужчины и женщины. Женщина держит в руке пучок молний, ​​а мужчина - трубку с изоляторами. Символизируют изобретение электричества и телеграфа. Также между колоннами голова льва держит кольцо с картушем. На нем единственное во Львове изображение крылатого колеса Фортуны в форме шестерни. Над окнами 1-го этажа чередуются головки с крылышками - мужская и женская. Гермес и Фортуна соответственно. Конечно, львовские голуби сделали им короны", - говорит улыбаясь.

Помещение современного управления Львовской железной дороги, построено в 1914-м. Вместе с жилым блоком является самым большим зданием города. Высшее начальство жило при дирекции чтобы в любой момент быть на работе. Самое высокое здание Львова собор Св. Елизаветы также строился как костел львовских железнодорожников.

Автор: Валерий Шмаков Фото строительства колеи Владимир-Волынский-Сокаль (1914 год)

Ценным сокровищем музея есть фотоальбом "Строительство колеи Владимир-Волынский-Сокаль" 1916-го. Многие российских подарочных облигаций конца XIX в. Были инвестициями в развитие колеи в Российской империи. Есть фото малоизвестного факта - визита российского царя Николая II в оккупированный Самбор 1915 года. Принимал военный парад.

Двусторонние жалюзи в музее, оформленные изображениями из древних австрийских и польских открыток. Благодаря им посетители имеют представления как выглядели железнодорожные вокзалы в Стрые, Ходорове, Татарове, Ивано-Франковске, виадук в Ворохте и мосты в Залещиках и Тернополе. Некоторые из них во время мировых войн разрушили, как виадук в Яремче. Имел 5 арок и на 1928 год был самым большим каменным сводом Европы.

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"Сейчас молодежь думает, что раз есть мобильные телефоны, то очень умные. В те времена люди не были глупее. Например, два австрийских удостоверение железнодорожников 1909 года. Мужчины и его жены из Закарпатья. Изготовленые из тонкого прессованного картона. Возьмите в руки! Ничего не напоминает? Почти современный ID-паспорт", - восторженно говорит Роман Патык.

Интересной достопримечательностью для детей является возможность закомпостировать билет на механическом компостере 1954 года. Им пользовались еще недавно при отключении света на станции Каменка-Бугская.

"А этот многострадальный электровоз уже несколько раз отреставрирован. В каждой экскурсионной группе найдется 1-2 маленьких кулибина, которые нежными ручками его покурочат", - показывает на макет электровоза Н60-001.

В музее можно увидеть как выглядел телетайп - своеобразный факс прошлого, или предок компьютера - счетная машинка Коптомир. Использовалась на Львовской железной дороге до 1939 года. Также из технических экспонатов есть билетопечатные машинки, телеграфный аппарат Морзе образца 1936-го, арифмометр Феликс-М 1970-х.

Первый в мире регулярный железнодорожный маршрут открыли в Великобритании в городе Суонси 25 марта 1807-го. Дорога предназначалась для перевозок угля, железной руды и известняка. Как тяга использовались лошади.