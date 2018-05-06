Во Львове заработала железная дорога, которой руководят дети

Фото: Валерий Шмаков

Львовская детская железная дорога в Стрыйском парке открыла 67-ой сезон поездок для детей и их родителей. Поезд "Ветерок" будет курсировать между станциями Парковая и Солнечная по выходним каждые полчаса с 12.00 до 17.00 к последнему воскресенью сентября.

"Изюминкой" железной дороги является то, что весь ее персонал - школьники, работающие на должностях машинистов, стрелочников, ревизоров, дикторов, операторов, дежурных по станциям, проводников или помощников машинистов.

Диктор детским голосом четко объявляет время отправления и призывает прохожих быть осторожными на путях. Ребята-проводники проверяют билеты у пассажиров. В будущем они представляют себя работниками "взрослой" железной дороги. Начальник поезда следит за сигналами дежурного по станции и смотрит на часы, сколько времени еще осталось до отправления поезда. Пассажиры поезда - преимущественно родители с маленькими детьми.

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"На Львовской детской железной дороге проходят практику школьники из кружка юного железнодорожника. Перед тем как управлять настоящим поездом изучают теорию в течение года. Здесь они под четким наблюдением взрослых. У нас есть 5 смен и в каждой свой инструктор. Многие дети после практики на детской железной дороге выбирают себе эту профессию", - рассказала экс председатель совета юных железнодорожников Ольга Охримчук.

Детская железная дорога работает во Львове с 1951 года. За это время воспитала более 30 тыс. юных железнодорожников. Тепловоз ТУ2-087, который возит пассажиров с 1961 года в этом году прошел небольшой ремонт и был окрашен. А в особых случаях - по праздникам и спецзаказам на маршрут выезжает ТУ3-039 – единственный на территории СНГ тепловоз этой серии, что до сих пор експлуеться. Сейчас он стоит в депо.

Длина туристического маршрута достигает 1200 метров. Стоимость билета за поездку в одну сторону для взрослых - 12 грн, детям - 6 грн.

В 1961 году между Львовом и Ковелем был запущен первый и единственный в Украине поезд с двухэтажными вагонами. Изготавливались в Германской Демократической Республике на вагоностроительном заводе "Аммендорф" в Герлице.