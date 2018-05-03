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четверг, 03 мая 2018 23:16

Показали двухэтажный поезд, что курсировал по Украине полвека назад
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В 1961 году между Львовом и Ковелем был запущен первый и единственный в Украине поезд с двухэтажными вагонами. Изготавливались в Германской Демократической Республике на вагоностроительном заводе "Аммендорф" в Герлице.

Вагоны разработали специально для СССР в 1959 году. Эту новинку передали Советскому Союзу в качестве компенсации за нанесенный государству ущерб во время Второй мировой войны, пишет kovelpost.

Инновационный поезд курсировал по маршруту Львов - Ковель
Фото: kovelpost
Инновационный поезд курсировал по маршруту Львов - Ковель
Инновационный поезд курсировал по маршруту Львов - Ковель
Инновационный поезд курсировал по маршруту Львов - Ковель
Инновационный поезд курсировал по маршруту Львов - Ковель

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Ковеля железную дорогу построили в 1870 году. В 1953 году она вошла в состав Львовской железной дороги.

1961-го года на станцию ​​Ковель прибыл двухэтажный пассажирский поезд. Он состоял из четырех двухэтажных вагонов.

Инновационный поезд курсировал по маршруту Львов - Ковель. Раз в неделю вагоны отправлялись на окраине Львова.

Двухэтажные вагоны комплектовались сидячими местами. На втором этаже места оснащались столиками.

Для пассажиров это было необычным зрелищем.

Однако, инновация не понравилась руководству советских железных дорог. Конструкция не была взята за основу модернизации системы железных дорог в СССР.

Через несколько лет работы двухэтажные вагоны сняли с маршрутов и отправили на базы хранения.

С 10 мая в поездах Укрзалізниці изменятся цены на чай, растворимый кофе и минеральную воду. Стоимость напитков в поездах составит 8 гривен за стакан чая, кофе, кофейного напитка и за газированную и не газированую воду емкостью 0,5 л.

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