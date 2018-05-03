В поездах установили единую цену на чай и кофе

С 10 мая в поездах Укрзалізниці изменятся цены на чай, растворимый кофе и минеральную воду.
Соответствующий приказ подписан сегодня, 3 мая, сообщает LB.ua.
Укрзалізниця устанавливает единый тариф на все поезда, включая перевозки дальнего следования и региональные филиалы.
Стоимость напитков в поездах составит 8 гривен за стакан чая, кофе, кофейного напитка и за газированную и не газированую воду емкостью 0,5 л.
При оформлении билетов через интернет пассажиры могут заранее выбрать и оплатить стоимость напитков во время поездки.
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В ближайшее время в украинских поездах должен улучшиться сервис и обслуживание. Это станет возможным за счет подорожания цен на билеты.
От подорожания билетов на проезд в этом году должны получить примерно 400-500 миллионов гривен.
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