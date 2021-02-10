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четверг, 11 февраля 2021 07:40

"Идешь к женщине? Не забудь канчук"

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43 года Лу Саломе не спала со своим мужем

Среди архивных материалов немецкого философа Фридриха Ницше есть фотография 1882-го. 38-летний Фридрих и его на 6 лет младший друг Пауль Ре впряглись в тележку. На ней сидит 21-летняя Лу Саломе с кнутом. Сфотографировались на фоне альпийской горы Юнгфрау — с немецкого "дева". Это намек на девственность Лу.

Она происходит из семьи немцев, живущих в Петербурге. В Российской империи не берут женщин в университеты, поэтому после школы уезжает в Европу. В Риме знакомится с немецким философом Паулем Ре. Замечает у него склонность к суициду и ампулу с ядом. Также имеет зависимость от азартных игр. Но встреча со студенткой меняет Пауля Ре. Он становится интересным собеседником с чувством юмора. И хотя до тех пор был против брака, предлагает девушке руку и сердце.

- Я больше всего ценю собственную свободу. В отношении мужа - мечтаю, чтобы он жил со мной в сугубо интеллектуальном союзе, — Лу отвергает предложение.

Продолжают встречаться. Философ знакомит ее с другом — Фридрихом Ницше. Тот тоже влюбляется. Сестра Элизабет Ницше сразу возненавидела Лу Саломе.

- Надо отдать ей должное, — говорит как-то. - Она действительно ходячая философия моего брата.

"Наши прогулки по Риму вскоре так нас сблизили, что во мне начал созревать замечательный план, — писала в мемуарах Лу Саломе. — В том, что этот план осуществим, меня убедил сон. Я увидела рабочий кабинет, полный книг и цветов, с двумя спальнями по бокам. Их жители создали веселое и одновременно серьезное трудолюбивое общество".

Начинают жить втроем. Этим вызывают волну осуждения. В ответ друзья говорят, что живут праведно.

Та интеллектуальная коммуна, о которой мечтает Лу Саломе не удается. Мужчины влюблены в свою подругу, ревнуют и интригуют. Им не до "философской открытости" и "общности мыслей".

Фридрих Ницше признается через Пауля Ре. Впоследствии повторяет сам. Оба раза получает отпор.

- Она порывиста, как орел. Сильна, как львица. При этом очень женственное дитя, — характеризует Лу Саломе Фридрих Ницше.

Затем обиженно заявляет о выходе из коммуны. Называет свою пассию "воплощением образцового зла". "Идешь к женщине? Не забудь канчук", - пишет в одном из писем.

При этом ее считают единственной любовью философа. Через несколько лет после разрыва он оказывается в психиатрической больнице. Пауль Ре поддерживает дружеские отношения с Лу Саломе.

В Берлине в нее влюбляется на 15 лет старший профессор востоковедения Карл Фридрих Андреас, хочет жениться. Услышав отказ, достает нож и на глазах у нее загоняет себе в грудь. Остается жив. Получает такое желаемое согласие на брак, но с условием — никаких половых отношений. В течение 43 лет совместной жизни придерживаются его.

Однажды муж приходит к ней ночью полон решимости. Но напуганная женщина едва его не задушила. Оказывается, у них нет ничего общего. Карл Фридрих Андреас теряет интерес к жене. Она же увлекается духовным развитием, занимается самообразованием, творчеством и путешествует.

"Это было всеобъемлющее чувство страха, которое ощущает высоконравственная замужняя женщина, когда неожиданно влюбляется в другого мужчину", — вспоминала Лу Саломе о встрече с журналистом и политиком Георгом Ледебуром в Германии. Называет другом, который помог "освободиться от невыносимого одиночества". Дарит ему свою девственность.

Она имеет нетипичную для того времени свободу, сохраняя в то же время образ замужней аристократки. Заводит все больше друзей-мужчин, некоторые становятся любовниками. Лу заботится о добром имени мужа. Пытается скрывать романы и вовремя уничтожает переписку. Он знает об изменах и спит со служанкой, которая рожает девочку.

"У нее был дар полностью погружаться в мужчину, которого она любила, — вспоминал Лу Саломе. - Эта сосредоточенность разжигала у партнера душевный огонь. Никто не понимал меня так быстро, так хорошо и полно. Она, безусловно, не была по природе своей ни холодной, ни фригидной, однако не могла полностью отдаваться даже в самых страстных объятиях. Ее необычайно сильная воля брала верх над мужчинами. Возможно, в этом была трагедия ее жизни. Она стремилась найти освобождение от своей сильной личности, но тщетно".

5 раз переиздавали книгу Лу Саломе "Эротика", написанную в 1910-м. Содержала откровенные описания половых отношений. Автор считала - чем интеллектуальнее человек, тем больше его требования в любви и быстрее наступает потребность смены избранника. И настоящая любовь возможна, когда партнеры остаются собой. Те, которые "притираются", теряют индивидуальность. Один из них "паразитирует на другом". Также написала художественные произведения "В борьбе за Бога", "Феничка", "Дети человеческие", "Переходный возраст", мемуары.

Принимает пациентов по 11 часов подряд

В 1911-м Лу Саломе знакомится с австрийским психологом Зигмундом Фройдом. Он с недоверием относится к намерению 50-летней учиться. Но женщина настаивает. Селится в Вене и два года посещает лекции. Становится его подругой. Их переписка не прерывается четверть века.

Публикует 139 научных статей по психоанализу. Немецкий невролог Виктор фон Вайцзеккер пишет:"Редкий случай, когда человеку удалось глубоко овладеть психоанализом и сохранить в то же время собственную индивидуальность".

Принимает пациентов, часто по 11 ч. подряд. Зигмунд Фрейд обеспокоен этим, называет самоубийством и просит уменьшить нагрузку.

Читает лекции в больницах и курирует психиатров в их работе. Один из них оставляет воспоминания: "У нее очень спокойная манера разговаривать и большой дар вызвать доверие. У меня всегда ощущение, что она не только все понимает, но и прощает. Я ни в ком больше не испытывал такой успокаивающей доброты или сопереживания. Она очень хороший слушатель".

Возила Рильке в Киев, Полтаву, Канев и Харьков

1861, 12 февраля — в семье генерала немецкого происхождения в Санкт-Петербурге родилась Луиза Андреас Саломе. Семья входила в ближайшее Императорское окружение. Дома разговаривали на немецком и французском. У девочки было пятеро старших братьев. "Во всех мужчинах, которые попадались мне на жизненном пути, я подсознательно видела черты своих братьев", — писала позже.

1874 - поступает в немецкую школу Санкт-Петербурга. Умирает отец. Находит себе наставника 42-летнего пастора Гендрика Гийо, который обучает ее без ведома домашних. Именно он называет ее Лу.

1880-едет в Швейцарию получать высшее образование. Помехой становится воспаление легких. Лечится в Италии. Занимается самообразованием.

1887 - выходит замуж за специалиста по восточным религиям Фридриха Карла Андреаса. Публикует рассказы в немецких журналах.

1897 — заводит роман с на 15 лет моложе поэтом Райнером Марией Рильке, которому позволяет жить в своем доме с мужем. Дважды ездят в Российскую империю, посещают Киев, Полтаву, Канев и Харьков. Советует ему сменить имя Рене на более выразительное Райнер.

1902 — беременеет от любовника врача Фридриха Пинельса. Теряет ребенка - падает с дерева во время сбора яблок. Считают, что это скрытый аборт.

1930 — умирает ее муж. Удочеряет его внебрачную дочь от служанки. Занимается психоанализом.

1937, 7 декабря — Лу Саломе умерла из-за почечной недостаточности дома в немецком Геттингене, где и похоронена. Перед смертью сказала: "Всю свою жизнь я работала и только работала. Для чего?"

Автор: Наталия ПАВЛЕНКО
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