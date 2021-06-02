"Хотел голову твою, но ты убежал. Как смеешь хвалиться царским величием, если нет мужества"

Москва более 200 лет платила дань крымским татарам

"На Вознесение враг приблизился к городу, а князь бежал с двумя сыновьями, сокровищами, двором, слугами и личной охраной в укрепленный Троицкий монастырь. Нападавшие зажгли высокую колокольню святого Иоанна. Поднялся сильный ветер. Огонь в течение 6 часов превратил в пепелище все церкви и палаты , построенные из дерева. Как в городе, так и вокруг. Погибли несколько тысяч мужчин, женщин, детей ", - писал в "Записках о Московии" английский дипломат Джером Горсей о нападении крымского хана Давлета Герая на Москву 3 июня 1571 года.

Крымское ханство возникло во времена развала монгольской Золотой Орды в первой половине XV в. Контролировало Крым, Северное Причерноморье и Приазовье. Возглавила его династия Гиреев, которые были зависимыми от Османской империи - Турции.

В 1473-м московский князь Иван III присягнул на верность Гераям и согласился платить ежегодную дань. Его преемник Василий III решил уменьшить размер выплаты. 28 июня 1521 года татары с казаками под руководством Остафия Дашкевича разбили московитов на реке Ока и успешно атаковали их столицу. Там согласились не уменьшать выплату дани.

Новый князь Московии Иван IV Грозный стремится прослыть больше, чем предшественники. Захватывает Казанское и Астраханское ханства на востоке, начинает войну со Швецией и Ливонией на западе. Затем нападает на Крым. Его воины жгут поселения, убивают людей и убегают.

Чтобы усилить свою власть и побороть оппозицию, Иван IV Грозный подделывает грамоту на царство от Константинопольского патриарха. Часть земель Московии объявляет собственной "опричниной", набирает войско, проводит репрессии против бояр и князей. Не платит дань Крыму.

Крымский хан Давлет Герай требует возобновить выплаты, покинуть Казанское и Астраханское ханства. В Москве обращение игнорируют. В 1571-ом хан с сыновьями Мехмедом и Адилем собираются в поход. Имеют 40 тыс. всадников. Пехоту и осадные машины с собой не берут, чтобы быстрее двигаться. Ступив на земле Московии, захватывают пленников - в качестве компенсации за неоплаченную дань.

"Встретили хана беглецы, наши дети боярские, изгнанные ужасом казней московских, - пишет в "Истории государства российского" Николай Карамзин. - Предатели сказали ему, что голод, болезни и немилость истребили большинство Иванова войска. Что путь к Москве открыт. Иван только ради славы и для вида сможет выйти в поле с немногочисленными воинами. Ручались об этом своими головами и стали верными проводниками крымчан".

Разведчики предупреждают хана о войсках, стоящих у Серпухова - теперь город Московской области. Тот обходит их. Узнав об этом, Иван Грозный убегает в Ростов - город Ярославской области.

2 июня войско Давлета Герая подходит к Москве и ставит лагерь. Городская залога не решается давать бой без царя. Занимает позиции на окраинах.

К татарам выходит только отряд под командованием князя Ивана Бельского. Его разбивают. Хан видит, что крайние дома Москвы деревянные. Приказывает поджечь их. Воины запускают зажженные стрелы.

"Люди со слобод сбежались в центр Москвы. Татары начали обстреливали ту часть города. Все выгорело начисто - и город, и кремль, и опричный двор. Началась такая напасть, что никто не мог ее избежать", - вспоминал немец-наемник Генрих Штаден.

Горожане в панике сбиваются в толпы и задыхаются в них. Воеводу города Шуйского обвиняют в пассивности и убивают ножом. Воины покидают позиции и часть татар бросается грабить пылающий город. Некоторые из них погибают в огне.

Хану сообщают, что к московитам идет подмога. Поэтому отводит основные силы. Позволяет воинам опустошать села на пути. Захватывают 100 тыс. пленников.

Царю сообщают об уничтожении Москвы. Он не возвращается в столицу, чтобы не видеть пепелище. Приказывает убрать трупы и порастягивать руины. Зажиточных хоронят, а обычных людей сбрасывают в реку.

К Ивану IV прибывают посланцы от крымского хана. Правитель Московии выходит к ним в простой одежде в знак скорби и покорности. От него требуют отдать Казань и Астрахань. Передают от хана украшенный золотом нож, чтобы царь перерезал себе горло. Тот игнорирует "подарок".

"Жгу и превращаю в пустошь за Казань и Астрахань, - читают послы грамоту от Давлета Герая. - Богатство и деньги превращаю в прах. Я повсюду искал тебя. Хотел голову твою, но ты убежал. Как смеешь хвалиться царским величием, если нет мужества и стыда. Увидел я государство твое и снова приду, если не отпустишь посла моего и не дашь клятвенную грамоту".

Иван IV умоляет прекратить карательный поход, отказывается от Астрахани и обещает платить дань. Давлета Герая начинают называть "Тот, который взял трон". Он хочет отобрать еще Казань, поэтому готовится к новому походу.

В следующем году вторгается на земли Московии. И в битве при Молодях - в 50 км от Москвы, терпит поражение. Отказывается от территориальных претензий, но Московия продолжает платить дань до 1700-го.

12 походов на Московское царство совершил хан Давлет Герай в течение 1552-1572 годов. Добивался своевременной выплаты дани и самостоятельности для Казанского и Астраханского ханств.

Имел семерых жен

"Берись за власть и не уподобляйся предыдущему хану. Заботься о военной мощи и всегда будь готов к походу", - давали установку представители султана Османской империи вновь назначенным крымским ханам. В 1551-ом этот статус получил Давлет И Герай

Предшественник - дядя Сахиб I отказал османском султану Сулейману I Пышному предоставить войско для похода в Иран. Сказал, что воины не готовы. После этого султан назначил ханом Давлета, который как раз был в Стамбуле.

Сахиб приказал подавить восстание черкесов. Когда хан находился на Северном Кавказе, его племянник в сопровождении тысячи янычар и 60 пушек прибыл в Бахчисарай. Давлет приказал посадить Сахиба в тюрьму. Другой племянник - Булюк Герай убил его там.

Давлет I Герай укротил и объединил все родственные кланы Крыма. Поэтому во время его правления ханство не знало внутренних междоусобиц.

Имел семерых жен, 12 сыновей и трех дочерей. Умер от чумы в июне 1577-го. Похоронили в Бахчисарае. Преемником стал старший сын Мехмед II Герай.