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четверг, 09 сентября 2021 06:01

"Русь дала жизнь сегодняшней Украине"
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46-летний Алексей Арестович, советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака, предложил изменить название страны на "Русь-Украина". Это якобы станет ударом по России в идеологической борьбе.

Идея вызвала дискуссию среди специалистов. Большинство против такого шага, потому что он запутает людей и приведет к размытию украинства. Изменение названия "Русь-Украина" может повлечь легитимизацию русского языка, культуры и мировоззрения.

"Изменение названия государства - никакая не победа, - написал в фейсбуке 29-летний Роман Кулик, соучредитель образовательного проекта "Экспертный корпус". - Переигрывать тему наследства стоит через культурную дипломатию, усиление направлении работы с национальной памятью".

Преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы 55-летний Валерий Пекарь считает, что забрать название "Русь" у Москвы - правильная идея. Но перед этим нужно развалить Россию и переименовать ее правопреемницу в Московию.

- Потому что просто написать себе с суффиксом их нынешнее название - это засвидетельствовать вторичность и подчиненность, предать десяток поколений героев, павших за смысл Украины, - объясняет он.

Историки убеждены, что вместо переименования лучше потратить усилия государства на изучение и популяризацию прошлого, преодоление российских и советских мифов.

- Люди не готовы воспринимать Русь, как предшественницу Украины. Не понимают, что они унаследовали государственность от Руси. Прежде всего следует работать над этим. Инициатива требует детального анализа. Сейчас она неактуальна из-за обострения политического кризиса, - говорит историк 37-летний Александр Алферов.

Он заметил, что после заявления Арестовича люди начали высмеивать название "Русь-Украина" и преуменьшать важность древнерусского государства в истории.

- Все активно начали говорить о переименовании, но руководствуются только эмоциями, - продолжает Алферов. - Это вредит Украине и отвлекает от настоящих проблем и потребностей. Разъединяет общество.

Русь - государство, которое дало жизнь сегодняшней Украине. Историки писали об этом. Государства развиваясь меняли названия. Румыния была Валахией, Германия - Священной Римской империей германской нации. Россия появилась в 1721 году, до этого была Московия.

- Есть огромный потенциал, чтобы на международном уровне показать связь Украины с Русью. Было бы неплохо, чтобы она для всех стала аналогом названия Украины. Это правильно. Для этого надо запустить сложную работу. Сначала каждый украинец должен понять, что Русь - это Украина.

Украинские историки не готовы к информационной кампании о названии "Русь" на международном уровне из-за проблем с терминологией.

- Подавляющее большинство исследователей в англоязычных работах пишут о Киевской Руси употребляя термин, который переводится как Россия, - объясняет Александр Алферов. - Украинская наука осталась на задворках. Без академических знаний мы не способны представлять государство с каким бы то ни было названием. Следует развивать науку, а потом можно поговорить о преемственности.

Автор: Михаил ТАНАСИЙЧУК
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