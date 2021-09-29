За два дня в Бабьем Яру расстреляли 33,7 тысячи евреев

- Бабий Яр стал символом одной из наибольших катастроф в истории Европы. Олицетворял уничтожения евреев в Восточной Европе, подобно концлагерю Аушвиц для Западной, - говорит историк Ярослав Грицак, 61 год. - Но если об Аушвице знали в мире, то о Бабьем Яре - нет. Он стал еще и символом сознательного замалчивания советским режимом этой страницы истории. Это тяжелое наследство Украины, должны научиться о нем говорить.

Во время Второй мировой войны 19 сентября 1941-го немецкие войска вошли в Киев. Через несколько дней советские диверсанты взорвали основные здания на Крещатике. Оккупанты использовали это как повод для уничтожения евреев города. По нацистской идеологии народ был "неполноценным" и угрожал "немецкому расовому сообществу". 28 сентября в Киеве распространили приказ, чтобы они собрались на следующий день на углу ул. Дегтяревской и Мельникова. Якобы для эвакуации.

Утром пришли десятки тысяч человек. Их отправляли к Братскому кладбищу - ныне территория телебашни. Отбирали деньги, драгоценности, документы, верхнюю одежду. Вели к полуторакилометровому оврагу, раздевали догола и убивали выстрелами в затылок.

За день расстреляли почти 22 тыс. Других загнали на ночь в гаражи. Убили 30 сентября. Немецкие саперы взорвали склоны, чтобы засыпать тела. В Бабьем Яру за два дня уничтожили 33 771 человека, за годы войны - до 100 тыс.

- Жители Украины должны знать, что это их трагедия. Произошла не только при участии евреев. Украинцы были среди полицейских, которых привлекали к организации процесса расстрела. Поэтому мы не должны отгораживаться и говорить, что не имеем к этому отношения. Все европейские народы присоединялись к воплощению Холокоста. Надо напоминать, что зло - всеобъемлющее. Никто не имеет иммунитета к нему. Следует помнить об этом и осторожно относиться к прошлому. Чтобы такое никогда не повторилось.

Украинцев уничтожали в Бабьем Яру в течение 1942-1943 годов. В частности, более 600 членов Организации украинских националистов. Среди них - поэтесса Елена Телига.

Украинцы-диссиденты сделали все возможное, чтобы память о Бабьем Яре увековечить. Ключевую роль сыграла речь Ивана Дзюбы во время стихийного митинга 1966 года. Он стеснялся того, что среди его народа были соучастники акции уничтожения евреев. И отметил, что не все украинцы - антисемиты. Так как не все евреи имеют антиукраинские настроения. Призвал делать все возможное, чтобы поддерживать мирное сосуществование.

Войну с немцами советская власть положила в основу своей идеологии. Называли "Великой отечественной". Постоянно акцентировали внимание на ключевой роли Союза Советских Социалистических Республик в победе над нацизмом, подчеркивали большое количество жертв. Но долгое время не чтили память убитых в Бабьем Яру. Почему?

- В СССР о Холокосте не говорили. Евреев не выделяли, подавали их уничтожение как террор против советских граждан. Будто их расстреливали не за принадлежность к отдельному народу, а как представителей советской идеологии. Это ложь.

Замалчивание Холокоста происходило последовательно по всему Советскому Союзу. Только в Балтийских странах было несколько свободнее. В Украине трагедию замалчивали полностью. В истории УССР о евреях не вспоминали вообще, будто они здесь никогда не жили. Хотя на самом деле жили больше всего по сравнению с другими странами.

Киевляне помнили о Бабьем Яре, в семьях вспоминали погибших родственников и знакомых. Но не имели места, куда могли бы прийти и почтить память. Советская власть делала вид, что ничего не было. Люди собирались у пустырей.

В январе 1946-го в Киеве состоялся суд над нацистами - дело №1679 "О преступлениях немецко-фашистских захватчиков на территории Украинской ССР". Одним из главных свидетелей на нем была актриса театра кукол Дина Проничева, которой удалось выжить во время расстрела в Бабьем Яру. К смертной казни через повешение тогда приговорили 12 человек. Их казнили 29 января 1946 года на площади Калинина - сейчас Майдан Незалежности. Известны еще случаи наказания за причастность к преступлениям в Бабьем Яру?

- Гораздо больше было заведено дел на местных за сотрудничество с нацистами. Особенно против украинцев. Во время Второй мировой войны в СССР о них говорили исключительно в негативном контексте. Если были какие-то хорошие воспоминания, то называли "русскими" или "советским народом". Память о Холокосте в Украине использовали для показа украинцев сообщниками Гитлера.

Но были и такие, кто спасал евреев. Как к ним относились?

- Среди народов, которые помогали евреям - украинцы составляют одну из наибольших групп. Но еврейская тема запрещалась из-за официальной политики СССР в отношении Израиля. Поэтому люди стеснялись того, что спасали евреев. Хотя рисковали жизнью целые семьи. За сокрытие - их расстреливали. Наказывали соседей, которые не написали донос.

Односельчане не слишком благосклонно относились к тем, кто спасал евреев. Подозревали, что это делается за деньги. Бывало, действительно платили, но эти средства нужны были на еду, на одежду. Бедный спастись не мог.

Знаю случаи, что люди долго молчали о помощи евреям. Об их поступках становилось известно лишь позже, когда спасенные хотели отблагодарить.

Еще одна причина замалчивания подвигов - совершали их неугодные Советскому Союзу. Много в чем к спасательным акциям причастна греко-католическая церковь, митрополит Андрей Шептицкий и его брат Климентий. Они спасли несколько сотен евреев. В СССР их называли националистами и коллаборационистами.

Достаточно ли сделали украинцы для почтения памяти жертв Бабьего Яра за годы независимости?

- Сделано мало. Это одна из самых позорных страниц за 30 лет. Уровень осознания этой трагедии низкий. Активизировались с появлением споров вокруг российского проекта 2016-го. Началась дискуссия между евреями обеих стран - "путинюден" и "жидобандеровцами".

Если мы серьезно настроены относительно европейской интеграции, то нужно навести порядок в прошлом. Ключевую роль в этом должно сыграть государство, которое представляет национальные интересы. Оно обязано интересоваться и отвечать за национальную память.

История украинцев долго замалчивалась. Поэтому они наверстывают свое, меньше обращаются к еврейской или польской истории. Но это не оправдание. Время выдвигает новые требования. Холокост - центральный символ европейской памяти. А Украина - одна из главных территорий Холокоста.

Надо думать об интеграции украинского прошлого в европейское пространство. Когда-то польская профессор Мария Янонь сказала: "Мы идем в Европу, но со своими мертвыми". Надо говорить не только о Холокосте, Голодоморе, депортации крымских татар, но и обо всех других трагедиях, которые имеют геноцидный характер. Следует показать Европе, что Украина была в центре большой катастрофы. Она продолжалась с 1914-го по 1947 годы.

Поэтому вправе требовать к себе отдельного отношения. При ответственном отношении к прошлому, получаем шанс лучше вписать Украину в европейское пространство.

В Украине продолжается борьба между двумя проектам в Бабьем Яру - государственным и частным. Путь выхода из этой ситуации?

- Путь есть, но нет политической воли, чтобы стать на него. Он простой и общепринятый. Следует провести конкурс проектов и создать международную комиссию. Она оценит и примет решение.

В Варшаве создали прекрасный музей истории евреев. Делали вполне открыто в сотрудничестве польского правительства, власти Варшавы, еврейской общины и Израиля. У нас ни руководство государства, ни киевская власть так не смогли. Предпочли частный проект. Пошли советским путем: я начальник - ты дурак. Или у кого есть деньги, тот заказывает музыку. Нарушен принцип состязательности.

Среди спонсоров частного проекта есть российские олигархи, которые фигурируют в деле вмешательства в американские выборы 2017 года, - когда победил Дональд Трамп. С точки зрения международного права, он преступник. В Украине на это внимание не обращают и не говорят. Такие люди не имеют права участвовать в создании политики памяти.