"Заставали еще свежие следы пребывания "зеленых", но ни одного не схватили"

"Клялся перед пушками пять раз на разных языках. Когда в январе 1920 года вспомнил об этом, стало стыдно и я "покраснел", - указал в автобиографии Петр Панченко, известный как писатель Петр Панч.

В 1915 году окончил Полтавское землемерное училище. Шла Первая мировая война и его мобилизовали в армию Российской империи. Отправили на подготовку в Одесское артиллерийское училище.

Получает звание прапорщика и направление в Царское Село близ Петербурга - тогдашней столицы Российской империи. Там формируют части тяжелой артиллерии особого назначения. Должны обслуживать дальнобойные пушки.

Досуг Петр Панченко проводит в салонах знати, на вечерах у художников и в офицерском клубе, посещает концерты и спектакли в Петербурге. В феврале 1917-го артиллеристы прибывают на стрельбы в Красное Село в 25 км от столицы.

- Бунт, ваши благородия! - забегает в столовую испуганный солдата. - Всех выгоняют из казарм на Петербург. Солдаты из пехоты. Кричат ​​"На плац, на плац!" И бах, бах. Меня чуть не убили.

Присутствующие откладывают гречневую кашу и решают, что делать дальше. Большинство молодых офицеров согласны самовольно идти на Петербург с солдатами. Командир батареи против, но его не слушают.

По дороге узнают, что император Николай II отрекся от престола. Власть перешла к Временному правительству. Именно туда направляются представители артиллерийского дивизиона. В делегацию входит и Петр Панченко. Военным сообщают о проблемах с продовольствием в городе и рекомендуют возвращаться в казармы.

Весной того же года артиллерийскую бригаду с Петром Панченко отправляют на Юго-Западный фронт, где идут бои с немцами и австрийцами. Воевать солдаты не хотят. Уничтожают орудия и покидают позиции. Тогда их отводят в город Конотоп - теперь Сумская область.

Начинается борьба за независимость Украины. Казармы окружают гайдамаки. Солдаты царской армии выносят оружие и отдают казакам в серых папахах с синими шлыками. Их сотник предписывает расформировать батарею. Петр Панченко едет к родителям в Валки.

После установления в Украине власти гетмана Павла Скоропадского летом 1918-го Панченко получает повестку. Едет в указанный в повестке пункт сбора. Не нравится тамошняя организация и дисциплина. Поэтому рвет повестку и возвращается домой.

На одной из железнодорожных станций присоединяется к Запорожскому корпусу полковника Петра Болбочана. Участвует в антигетманском восстании. Отстаивает власть Директории Украинской Народной Республики в боях с поляками, большевиками и деникинцами.

Участвует в Первом Зимнем походе - выходе из окружения в Тернопольской области и рейде по центральным украинским землям, которые занимали враги. В январе часть бойцов отделяется в Красную гайдамацкую бригаду атамана Емельяна Волоха. Среди них и Петр Панченко.

Через несколько месяцев становится командиром 180-го легкого артиллерийского дивизиона в составе 60-й стрелковой дивизии Красной армии. Воюет с поляками в Галичине. После подписания мирного договора подразделение перебрасывают на Подолье. Противостоят повстанческим отрядам атаманов Семена Заболотного, Дмитрия Цвитковского, Кирилла Лыха, Пилипа Хмары.

"Сделали мы тогда сто один поход, - вспоминал Петр Панч в повести "На Калиновом мосту". - Заставали еще свежие следы пребывания "зеленых", но ни одного из них так и не поймали. И не удивительно, потому что начальник 60-й дивизии Крючковский , как потом оказалось, переметнулся к "зеленым", хотя для вида и оставался у красных".

Опыт военной службы Петр Панч использует в сборнике повестей "Голубые эшелоны" в 1928-м. Описывает трагическую судьбу офицера Лец-Отаманива, который боролся за независимую Украину. Литературный герой запутался в своих убеждениях и разочаровался в разных сторонах войны. Через 20 лет писателя начинают позорить за эту книгу. К переизданию меняют содержание.

Работал в институте благородных девиц

1891, 4 июля - в семье мастера-колесника в городе Валки - теперь Богодуховский район на Харьковщине, родился Петр Панченко.

1906 - оканчивает двуклассную школу. Работает писарем страхового агента. 17-летним едет в Харьков и устраивается в канцелярию Института благородных девиц.

1911 - поступает в Полтавское землемерное училище. После него мобилизуют в армию.

1915 - женится на гимназистке Татьяне Собеской. У них рождаются дочери Галина и Ольга.

1921 - становится землемером в Валках. Начинает публиковать очерки и рассказы в газетах "Бедняк", "Известия", "Крестьянская правда". Подписывается "П. Пан", но редактор хочет избежать такого враждебного для идеологии слова и исправляет на "Панч".

1923 - селится в Харькове и устраивается в журнал "Красной путь". В том же году издает первую книгу "Taм, где ивы над прудом". Входит в литературные группировки "Плуг" и ВАПЛИТЕ.

1926 - присоединяется к группе, которая инициирует в Харькове строительство дома для писателей "Слово". В 1930-ом получает в нем квартиру.

1938 - переезжает в Киев. В следующем году возглавляет Львовскую писательскую организацию.

1942 - работает главным редактором литературного отдела радиостации "Советская Украина" в Москве.

1949 - председателем правления Харьковской организации Союза писателей.

1965 - за повесть "На калиновом мосту" получает Шевченковскую премию. В произведении переплелись автобиографический документальный и художественный материалы.

1978, 1 декабря - Петр Панч умер. Похоронили на Байковом кладбище.

Будущий тесть отговаривал от свадьбы

"В молодости мы готовы жениться на всех девушках и ... ни на ком. Может, потому так искренне плакал я во сне, когда приснилось, что женюсь. Почувствовал себя, будто иду не под венец, а на казнь. Ох, как же я горько плакал . Даже проснулся с мокрыми глазами. Но чего именно плакал, так и не понял, - или я опасался возмужалости, или сожалел о мальчишеской беспечности ", - писал Петр Панч в повести "На Калиновом мосту".

Во время учебы в Полтавском землемерном училище снимал комнату еще с одним парнем. Окна не открывались и было постоянно жарко. Решили проверить вспыхнет ли насыщенный углекислым газом воздух.

Налили в пепельницу бензин и поднесли спичку. Топливо загорелось и немного выплеснулось на стол, загорелась скатерть. Дым услышали девушки, которые только поселились в соседней комнате. Одна из них схватила одеяло и потушила огонь.

Это были сестры Наталья и Татьяна Собеские. Со второй у Петра Панченко сложились особенно теплые отношения. Летом она приглашает в свой хутор Свистуновка вблизи железнодорожной станции Малая Перещепина - сейчас Полтавский район.

У ее отца землевладельца Петра Собеского день рождения. Съезжаются его родственники и друзья. После веселого ужина слушают граммофон. Петр Панченко проводит время с Татьяной.

На следующий день она говорит, что хочет жить с ним. Но родители "говорят, что это не серьезно", намекают на брак. Мужчина идет к хозяину и просит руки дочери.

- Тьфу! Вам что жизнь надоела? Вот молодое и глупое, - по доброму отвечает Петр Собеский.

Женятся через год. На следующий день после венчания Петр Панченко отправляется на службу.