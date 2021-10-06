"Хлебороб с украинских степей вызывает на поединки сильнейших борцов Америки"

"Мы считаем встречу Владека Збышко и Ивана Поддубного одним из важнейших событий в истории борьбы. Поддубный прибыл в Америку с достижениями, которых не имел ни один борец мира. Легкость, с которой он побеждает, доказывает, что его репутация основывается на редких способностях", - говорилось в анонсе боя в "Армор-холе" в Нью-Йорке, который состоялся 18 января 1926-го.

Иван Поддубный был чемпионом мира 1905-1908 годов. Победил всех лучших борцов того времени. Его называли "чемпионом чемпионов". В сентябре 1925 подписал контракт с американским менеджером Джеком Пфефером. Получил визу и отправился из Украины в США.

"29 ноября на корабле "Дайча" из Берлина прибыл известный на весь мир силач Иван Поддубный, - сообщала украинская газета "Свобода", которую издавали в Нью-Йорке. - Он из рода казаков. Борцовская карьера силача началась с выступлений в украинских и российских городах. Достигла такого роста, что Петроградское спортивное общество отправило его в Париж на всемирные соревнования, где он получил первую награду".

Поддубному 54 года. Но он не уступает молодым бойцам в столкновениях по правилам французской борьбы. Ради зрелищности в Америке бои проводят по правилам вольной борьбы. Позволяют использовать жестокие приемы. В Нью-Йорке Иван Поддубный тренируется, изучает правила и приспосабливает под них технику. Сбрасывает более 10 кг.

14 декабря 1925-го выходит на ковер в большом зале "Армор-хола" против чемпиона Болгарии Дана Колова. Тот из 1,5 тыс. боев проиграл только в трех. Но уже во время второй атаки украинец кладет соперника на лопатки. Далее участвует в поединках почти каждый день. Канадца Жоржа Бижо на 12-й минуте хватает за голову, перебрасывает через себя и побеждает. Пресса пишет, что в США вряд ли найдется спортсмен уровня Поддубного.

В течение трех недель побеждает более 10 соперников. Газеты Нью-Йорка называют его "Иваном Грозным", "Железным", "Страшным", "Непобедимым". Бывший чемпион Америки поляк 35-летний Владек Збышко заявляет - выйдет на ковер против Ивана Поддубного, только если тот победит шведского чемпиона Карла Ламбертсона. Украинский борец выполняет это условие.

"Иван Поддубный упражнялся вчера в греко-американском атлетическом клубе, - писала одна из нью-йоркских газет. - В этом доме расположена церковь православных евангелистов и орган. Возле него силач проводил тренировки. Так тяжело дышал, что орган аж стонал. Думаем, ему будет достаточно трудно заставить застонать Владека Збышко".

Посмотреть поединок приходит более 15 тыс. человек. Владек Збышко весит 103 кг, Иван Поддубный чуть больше 110. Бой длится почти 45 минут. Поддубный поднимает соперника на плечи, бросает на помост так, что тот не может встать.

"Матч со Збышко завершился в мою пользу. Надо было всего 44 секунды, и победа за мной", - пишет жене Марии в Украине.

Следующие бои проводит в Чикаго, Филадельфии, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Спортсмена пытаются подкупить, запугать, шантажировать невыплатой гонорара или споить. Но он через все проходит.

24 января 1926-го в Нью-Йорке отмечают 20-летие завоевания Иваном Поддубным звания чемпиона мира. В вечеринке участвует давний приятель борца певец Федор Шаляпин. Выступают оперные исполнители, скрипачи, гармонисты и танцоры.

Украинцу бросает вызов действующий чемпион Америки 22-летний Джо Стечер. Большинство побед одержал благодаря длинным и сильным ногам, которыми охватывает соперника - "ножницы Стечера".

"Этот поединок приковал к себе внимание американской публики. Борьба была упорная. Но как Поддубный не остерегался того опасного приема, а таки попался в "ножницы", - писала "Свобода" 3 февраля 1926-го в статье с заголовком "Поддубный впервые в жизни проиграл". - Когда это произошло, зал замер, думая, что это будет конец. Но Поддубному удалось расцепить ноги соперника руками. Полтора часа не принесли победы ни одному из спортсменов".

После 10-минутного перерыва борцы выходят на ринг. Стечер сразу атакует. Поддубный умело защищается. И попадает в обхват ног во второй раз и разорвать их у него уже нет сил. Через 2 часа поединок завершается поражением украинца.

Но Поддубный уже на следующий день продолжает побеждать других спортсменов. В Нью-Йорке преодолевает чемпиона Канады Джека Смита. В городе Патерсон сходится с немцем Гансом Миллером. На 27-й минуте встречи поднимает соперника над головой и бросает. У того вылетают два зуба.

Украинская община Филадельфии организует бой в своем городе.

"Зал был переполнен так, что пришлось его запереть, потому что больше людей не вмещалось, - писала местная газета. - Появление Поддубного публика встретила бурными аплодисментами, что усилило его желание положить на лопатки чемпиона Австрии Ганса Шулера уже на 18-й минуте".

Организация Украинских сечевых стрельцов в городе Ньюарке близ Нью-Йорка приглашает силача на ужин в доме семьи Левчик. Сходятся почти 150 человек. Поют с гостем стрелецкие песни. Мужской хор под руководством композитора Михаила Гайворонского исполняет "Многая лета" в честь Поддубного.

Многочисленные бои утомляют. В марте 1926-го борец сводит три поединка к ничьим. Один из них - со старшим братом Владека Збышко Станиславом.

"Оба борца старые по возрасту. Собирали лавры в Европе, а Збышко еще и в Америке, - сообщала газета "Свобода". - Боролись 2 ч. 5 мин. За это время никто не смог добиться победы. Бой остановили из-за позднего времени, то есть 11:20 ночи, когда по предписанию борьба должна быть завершена".

В апреле участвует в международных соревнованиях. Об этом одна из газет сообщила: "Иван Поддубный известен везде в мире. Он человек уже немолодой и серьезный. Этот хозяин-фермер с украинских степей вызывает на поединки сильнейших борцов Америки и Канады. Преимущественно побеждает".

Потом едет в Лос-Анджелес для участия в серии летних показательных выступлений борцов мира в городах западного побережья. В 40 столкновениях уступает только Джо Стечеру, украинцу Ивану Савчуку и ирландцу Тому Дрейку.

В сентябре 1926-го подписывает контракт еще на шесть месяцев выступлений в США. Добивается встречи с украинцем Александром Гаркавенко, который приехал из Европы. Тот отказывается. Потому что если проиграет, то потеряет звание чемпиона Украины.

В Америке Иван Поддубный проводит более 160 поединков. Шесть раз уступает и пять боев завершает вничью. Менеджер Рудольф Миллер предлагает заключить контракт на полгода на выступления в США, Великобритании и Новой Зеландии. Но борец отказывается. Отклоняет и заманчивое предложение Российского народного общества взаимопомощи имени Чехова в Нью-Йорке возглавить спортклуб.

В конце мая 1927 года проводит прощальный пир в Нью-Йорке. Сходится тысяча поклонников. Когда спрашивают, благодаря чему так ловко борется, говорит: "Выходя на сцену, я молюсь за Украину. Поэтому и побеждаю!"

60 сантиметров составил обхват шеи борца Ивана Поддубного в 1900 году. Имел тогда рост 184 см, вес 118 кг, обхват груди 137 см, бицепса - 44 см, предплечья - 36 см, запястья - 21 см, бедра - 68 см, голени - 47 см. Измерения провела медицинская комиссия при киевском цирке братьев Никитиных, где спортсмен начал выступать.