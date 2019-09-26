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Женщина потратила 50 тысяч гривен на лечение несуществующего сколиоза

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- Мы привыкли, что в школах во время профилактических осмотров детям массово ставят диагноз сколиоз. Но существует большая разница между болезнью с таким названием и сколиотической осанкой, - рассказывает Игорь Игоревич Курилец из Международного центра нейрохирургии. - Даже в медицинской литературе пишут: "Если вовремя не вылечить осанку, будете иметь сколиоз". Нет, не будете.

Сколиотическая осанка - это привычка сидеть криво или носить рюкзак на одном плече. Когда позвоночник сам по себе не искривлен, но ребенок привык к такому положению. Сколиоз - это болезнь, имеющая генетическое основание. Ее хорошо видно на рентгене позвоночника.

- Приходила к нам недавно мать с 12-летней дочерью. Год лечит ребенку сколиоз. Потратила 50 тысяч гривен, а рентген так и не сделала. Мы выполнили снимок, а там искривление в 3 градуса. То есть сколиоза нет. Не нужно тратить время и большие деньги на бесконечные упражнения. Максимум, что делать ребенку, - это пойти в бассейн. Показали снимок матери, и она успокоилась. Хотя ей жаль, что потратила 50 тысяч гривен просто так.

Диагноз сколиоз ставят, когда искривление позвоночника составляет 10 °. От 20 ° до 40 ° заболевание замедляют с помощью корсетов. Выше 40 ° - назначают операцию с применением металлической конструкции - титановых имплантатов.

- К сожалению, 90 процентов тех, кто лечит сколиоз в Украине, не могут отличить его от сколиотической осанки. Что-то измеряют, маркером рисуют линии на спине. А надо просто сделать рентген позвоночника и показать его специалисту, - добавляет Курилец.

Таисия Олийнык

Консультации в Международном центре нейрохирургии происходят в порядке живой очереди.

Центральная клиника, г.Киев, ул. Липская, 11, 2-й этаж. Тел .: 0 (44) 592 90 79, 592 68 78

г.Стрый, Львовская область. Стрыйская центральная районная больница, ул. Ольги Басараб, 15, 7-й этаж.

Тел. 0 (67) 891 00 00

г.Кременчуг, Полтавская область. Кременчугская первая городская больница, ул. Овксентия Богаевского, 60/1.

Тел. 0 (99) 309 20 21

Лиц. АВ №554809 от 20.09.2010 года

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Дата
30
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