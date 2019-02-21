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понедельник, 25 февраля 2019 05:31

Замена хрусталика в глазу позволит забыть об очках

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У 54-летнего Игоря Орлова из Полтавы была катаракта, помутнение хрусталика глаза. После замены хрусталиков в офтальмологическом центре "Ирис" получил 100 процентное зрение.

- У меня было бельмо на левом глазу. Обратился в клинику "Ирис", где диагностировали катаракту. 16 января прошлого года мне сделали первую операцию. А через две недели - вторую на правом глазу. После хирургического вмешательства еженедельно посещал офтальмологический центр, - рассказывает Игорь Анатольевич. - Мое зрение полностью восстановилось. Стал четко видеть цвета. Через три месяца мне сделали лазерную коррекцию зрения. Теперь даже очки не ношу. Начал тщательно относиться к здоровью. Хожу в клинику раз в полгода на осмотр. Жизнь полностью изменилась.

Для поддержания здоровья глаз нужна регулярная профилактика. Стоит минимум раз в год обследовать зрение. Это позволит выявить болезни заранее. Специалисты офтальмологического центра "Ирис" рассказали об улучшении зрения с помощью замены хрусталика в глазу. Она подходит для людей с катарактой, близорукосттью, дальнозоркостью и астигматизмом.

- Все больше пациентов не хотят пользоваться очками или контактными линзами и просят сделать коррекцию зрения. Чаще всего это люди 40-60 лет, которым приходится читать в очках. Рекомендуем им рефракционную замену хрусталика на искусственный. Так исключаем проблемы с катарактой и возвращаем нормальное зрение, - говорит Татьяна Дьяконова, главный врач офтальмологического центра "Ирис" в Полтаве.

Как делают замену хрусталика в глазу?

- Это безболезненная и бескровная операция, без наркоза. Процедура занимает 10 минут. Делаем прокол в роговице глаза диаметром 1,8 миллиметра. Удаляем катаракту и ставим искусственный хрусталик - интраокулярную линзу. Больной выбирает модель. Сотрудничаем со всеми компаниями по производству линз на отечественном рынке. После операции сопровождаем пациентов до полного выздоровления. К каждому ищем индивидуальный подход. Линзы изготавливаются из современных материалов, которые не вызывают аллергию. Это асферические линзы без дисбаланса коррекции зрения от центра к краям. Имеют ультрафиолетовую защиту. География производителей - от Германии, Израиля до США. Человек после операции на следующие сутки может вести привычный образ жизни. Нужно обязательно выполнять рекомендации офтальмологов, закапывать глаза лекарствами и заботиться о гигиене.

Что делать человеку, у которого начались проблемы со зрением?

- Каждый должен хотя бы раз в год обследоваться у офтальмолога. Выделить для себя 2-3 часа. В нашем центре есть 23 современных аппарата. "Ирис" - единственная клиника в городе, где делают лазерную диагностику зрения. Можем спрогнозировать появление глаукомы у пациента в ближайшие три года. Особое внимание на зрение нужно обращать гипертоникам, больным сахарным диабетом. Эти люди находятся в группе риска. Принимаем пациентов без направлений.

Предварительно записаться на консультацию можно по тел .: 0 (532) 69 71 70, 0 (66) 19 73 031.

Центр "Ирис" расположен по адресу: г.Полтава, ул. Николая Дмитриева, 6д (бывшая ул. Володарского, территория Полтавской центральной районной больницы).

Лиц. МЗ на медицинскую практику №47 от 28 января 2016 года.

Татьяну Дьяконову приглашают оперировать в различных областях

Клиника "Ирис" начала работу в 2016 году. В медучреждении предлагают широкий спектр услуг - лазерное и хирургическое лечение глаукомы, терапевтическую коррекцию зрения у детей PARAGON (США), лазерное лечение сетчатки при сахарном диабете.

Татьяна Дьяконова была главным офтальмологом Луганска. Оперирует в медучреждениях нескольких областей. Выполнила более 30 тыс. операций.

Автор: Юрий ИВАНОВ
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25
февраля

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