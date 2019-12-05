Загар может спровоцировать рак кожи

После летнего загара и появления новых родинок врачи из "Литвиненко клиник" советуют пройти осмотр у дерматолога. Только специалисты могут выявить опасные болезни кожи заблаговременно и предоставить необходимое лечение.

- Жена заметила у меня на спине сомнительную родинку. Она увеличилась и потемнела, - говорит 40-летний Дмитрий Титаренко из Полтавы. - Обратились в частный медицинский центр к дерматологу. Родинку сразу удалили радиоволной, но гистология показала, что это было злокачественное образование. Направили в онкодиспансер, где меня быстро осмотрел онколог и посоветовал понаблюдать и прийти через три месяца. Но жена волновалась, и мы обратились в дерматологический центр "Литвиненко клиник". После дерматоскопии выяснилось, что злокачественное образование удалили не полностью. Обнаружили еще одно новообразование, на которое я не обращал внимания. Дерматоонколог предложил удалить остатки первого новообразования хирургическим методом и убрать второй. Операция под местной анестезией длилась чуть более получаса. После процедуры гистология подтвердила подозрения врача. К счастью, все было сделано правильно.

- Есть несколько видов рака кожи. Некоторые из них полностью излечимы. Но, например, меланому считают одной из самых тяжелых форм онкологии, потому что течение болезни очень быстрое, - говорит 39-летний Богдан Литвиненко, ведущий дерматолог и дерматоонколог медицинского учреждения. - Ничего не болит, не чешется и вообще может никак не беспокоить. Часто болезнь обнаруживают случайно, когда врач полностью осматривает пациента. Главная миссия Центра дерматологии при "Литвиненко клиник" - как можно раньше выявить доброкачественные и злокачественные новообразования кожи, которые могут угрожать жизни пациента.

Когда стоит обратиться к дерматологу?

- При появлении новой родинки, которая быстро увеличивается или меняет цвет и форму. В группе риска - люди со светлой кожей и глазами и любители загорать или посещать солярий. Не рискуйте удалять родинки в салоне красоты или в не специализированном учреждении - подвергаетесь серьезной опасности. Там нет необходимого диагностического оборудования и сведущих в этой сфере специалистов. Можно выбрать неправильный метод и не полностью удалить опасное образование. Человек думает, что все хорошо, но остаются невидимые глазу клетки, которые могут дать метастазы.

Чего следует остерегаться больше всего?

- При позднем выявлении меланома - смертельное заболевание. Как только она достигает лимфатических и кровеносных сосудов, злокачественные клетки разносятся по организму и метастазы могут появиться в любых органах. При метастазировании химиотерапия малоэффективна, а операции по удалению метастаз не приносят желаемого результата.

Если же выявить меланому на ранней стадии и удалить вовремя, никакое дополнительное лечение не требуется. Только регулярное наблюдение у дерматоонколога, - говорит Богдан Викторович. Демонстрирует дерматоскоп и другие диагностические приборы.

Как происходит осмотр у врача?

- Прежде всего дерматолог должен раздеть человека и полностью осмотреть даже если ничего дополнительно не беспокоит - рассказывает Наталья Коблицкая дерматолог из "Литвиненко клиник". - Следующим шагом будет дерматоскопия. Эта процедура безболезненна. Во время нее врач осматривает родинку или проблемное место через современный прибор. Диагноз подтверждается с помощью биопсии и патогистологического исследования удаленной ткани.

Проблема в том, что рак кожи, особенно на ранней стадии, наш глаз не может отличить от здоровой родинки. Только специалист, который хорошо владеет дерматоскопией может заподозрить онкологию и вовремя вылечить. Но бывает и наоборот. Когда врач не владеет дерматоскопией, то все, что ему визуально "не нравится" - удаляется. Так иногда удаляют обычные родинки, травмируя человека физически и психологически, где это не нужно.

Lytvynenko Cliniс - специализированный дерматологический центр в Полтаве, который решает любые медицинские и эстетические проблемы, связанные с кожей. Центр расположен по адресу: г.Полтава, ул. Николая Дмитриева, 6д (бывшая - ул. Володарского, территория Полтавской центральной районной больницы), 4 этаж (есть лифт). Предварительно записаться на консультацию можно по тел .: 69 11 69, 0 (95) 199 59 00, 0 (67) 199 59 00.

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