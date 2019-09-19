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пятница, 20 сентября 2019 05:01

Забыть об остеохондрозе можно благодаря методу врача Панчишина

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— У меня диагностировали остеохондроз, — рассказывает 50-летняя Валентина Перебейнос из города Старый Самбор Львовской области. — Посоветовали ехать во Львов лечиться.

Женщина обратилась к доктору Петру Панчишину, который принимает в Львове на ул. Червоной Калины, 58. За семь сеансов по индивидуальной программе лечения Валентина Владимировна избавилась от боли и основных симптомов остеохондроза.

— Больше всего болела шея, — объясняет. - Порой не получалось разогнуться. А по ночам иногда сидела на кровати, потому что не могла лечь на подушку. Еще болела поясница, не повернуться. Но методика врача Панчишина спасла, теперь проблем нет. Только удивляюсь, как раньше жила с такими болями.

Методика врача Панчишина — одна из самых эффективных для лечения заболеваний костно-мышечного аппарата, грыж в позвоночнике, суставов, боли в спине и пояснице, остеохондроза. Ее используют во многих отраслях медицины.

Обращайтесь по адресу:

г.Львов, ул.Червоной Калины, 58.

Тел.: 0(67) 720 80 38

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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