Воспаление уха может закончиться глухотой

- На море у ребенка воспалилось ухо. Мы удивились, потому что Лиза никогда не ныряет. Но оказалось - вода попала в нос, - рассказывает киевлянка Марианна Гончарук, 33 года.

- Острый отит возникает в организме именно из-за носа. Вирус или бактерия оттуда проникают в слуховую трубу и нарушают проветривание. От этого появляется идеальная среда для возбудителей инфекции, - рассказывает столичный отоларинголог Юрий Шестаков, 50 лет.

Если заболело ухо, не надо лечиться самому. От этого болезнь перейдет в хроническую форму и может закончиться глухотой. Врач обследует пациента отоскопом. При наличии инфекции в ухе есть покраснение и отек барабанной перепонки. Лечат воспаления каплями с антибиотиком, гормоном, противогрибковым средством в различных сочетаниях.

- Летом уши часто болят. Это бывает от ныряния. А еще вода смывает серу из слухового прохода и кожа становится подверженной инфекциям. В ухе возникает воспалительный процесс, что называется "ухо пловца". У взрослых это протекает легче.

Чтобы удалить воду из уха, надо лечь на бок. Сделать несколько глотательных движений, вода должна вылиться. Тогда вставить ватный жгут, чтобы впитал остатки жидкости. Палочки не подойдут, потому что могут повредить барабанную перепонку.