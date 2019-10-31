Ванна с мелиссой помогает разработать мышцы

— Гипертонус, нарушение мышечного тонуса у младенцев — нормальное состояние, — рассказывает Виктор Мысливый, 45 лет, детский реабилитолог из Львова. — Возникает, потому что ребенок в утробе матери долго был в одном положении. Но если через три месяца после рождения состояние не нормализовалось, нужно заниматься со специалистом.

Такой ребенок мало двигается, плохо сосет и не набирает вес. Не держит голову.

— Самым тяжелым пациентом был мальчик, которому врачи пророчили только полтора года жизни. Он еще в утробе матери перенес вирусную инфекцию герпеса. Родился синим из-за удушения. Попал ко мне в полуторамесячном возрасте с бронхитом, который перерос в воспаление легких. Я занимался с ним до года. Сейчас мальчик хоть и имеет черты аутизма, но сам садится на горшок, ест. Прыгает на батуте и стоит там на голове и руках.

Стимулирует мышцы детей массажем. Кладет их на большой мяч для аэробики и на нем делает упражнения. Мышцы становятся эластичнее также после расслабляющих ванн. В них добавляет мяту, мелиссу или валериану.

— При гипертонусе помогает плавание. Поэтому детей лучше купать в большой ванне. Поддерживать малыша под живот, пока он будет работать руками и ногами.

Родители сами могут выявить гипертонус у ребенка. Когда невозможно отвести его руки от груди. Или когда при наклоне головы у ребенка сгибаются руки и разгибаются ноги. При повороте головы налево в этом же положении левая рука вытягивается вперед, левая нога разгибается, а правая сгибается. Родителей должно насторожить, когда у младенца голова всегда наклонена к одному плечу, он делает переворот только через одну сторону. Когда начинает становиться, опирается не на всю стопу, а на носок. Если гипертонус у детей не вылечить, формируются неправильная походка, осанка и речь.