Уреаплазмоз вызывает воспаление яичников

- Очень болело внизу живота с левой стороны. Пошла проверяться - гинеколог подтвердил воспаление яичника. Сдала все анализы - обнаружили уреаплазмоз. Откуда и когда появился - не пойму. До этого ничего не беспокоило, - говорит 33-летняя Ольга Шелест из Запорожья.

Уреаплазмоз - это инфекционное заболевание, вызванное неконтролированным размножением бактерий уреаплазмы. Не менее 60% женщин являются носителями этих микроорганизмов, и большинство об этом не подозревают.

- Когда иммунитет в норме, бактерии никак себя не проявляют. Если иммунитет снижается, вызывают воспаление мочеполовой системы. Бывает это на фоне стресса, переохлаждения, - рассказывает 41-летняя врач-гинеколог Ирина Якименко из Киева.

У женщин воспаляются маточные трубы и яичники, у мужчин - яички и простата. Частыми симптомами при этом являются выделения из влагалища, боль внизу живота и при мочеиспускании, мутные выделения из мочеиспускательного канала, частые позывы к мочеиспусканию, зуд и дискомфорт в области гениталий.

- Если вызванное уреаплазмами воспаление не лечить своевременно, оно может стать хроническим. Чаще всего у мужчин развивается хронический простатит, эпидидимит, пиелонефрит. У женщин - хронические формы вагинита, цервицита, эндометрита. На фоне всего этого у обоих полов возможно бесплодие.

Основным путем заражения уреаплазмами является незащищенный половой контакт. Не только генитальный, но и оральный и анальный. Другой способ передачи - от матери к ребенку.

- Во время беременности уреаплазмоз особенно опасен. Вызванные им воспалительные процессы могут стать причиной выкидыша или преждевременных родов, привести к замиранию плода и появлению тяжелых аномалий развития. Чаще всего уреаплазма поражает легкие и глаза ребенка.

Чтобы своевременно выявить инфекцию, следует периодически сдавать анализы на уреаплазму. Особенно тем, кто часто меняет половых партнеров и не пользуется презервативами. Врач назначает анализы, если пациент приходит с симптомами воспаления малого таза или нарушения микрофлоры влагалища.

- Лечится уреаплазмоз антибиотиками. Они способны вызвать дисбактериоз кишечника, поэтому назначается еще ряд препаратов для восстановления микрофлоры. Принимать препараты должен и сам больной, и его половой партнер.