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понедельник, 17 декабря 2018 07:10

Ударно-волновая терапия лечит боль в суставах

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- Никогда не болели ноги. А после 40 лет начало ныть колено, - рассказывает 51-летняя Елена Щепанская из Луцка. - Подруга посоветовала методику ударно-волновой терапии доктора Панчишина.

Женщина обратилась к врачу Петру Панчишину, который принимает пациентов во Львове на ул. Червоной Калины, 58.

- После нескольких процедур боль прекратилась. Пока ждала прием, познакомилась со Светланой Мелешко из Львова. Она рассказала, что Петр Михайлович своим методом лечит еще и боли в спине. У женщины болела спина так, что она не могла разогнуться. После нескольких процедур ей стало легче.

Методика доктора Панчишина - одна из самых эффективных в лечении заболеваний костно-мышечного аппарата, позвоночника, суставов, болей в спине и плечах, которую используют во многих отраслях медицины.

Методом ударно-волновой терапии Петр Панчишин лечит также пяточную шпору.

- Шпоры пяток развиваются преимущественно в результате возрастных изменений. Их выявляют у каждого четвертого человека пожилого возраста, - говорит врач Петр Панчишин.

Обращайтесь по адресу: г.Львов, просп. Червоной Калины, 58.

Тел: 0 (67) 720 80 38,

0 (93) 509 32 42

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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