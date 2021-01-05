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понедельник, 11 января 2021 05:05

Травяной комплекс мягко и надежно избавляет от геморроя

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- Много времени мучилась с геморроем. Не обращала на него внимания. Думала, что это не страшно и несерьезно. Сначала появилась боль при походах в туалет, потом добавился дискомфорт в заднем проходе. Слабительные таблетки помогали, но не хотела принимать их постоянно. Боялась, что возникнет зависимость, - говорит 54-летняя Дарья из Одессы, фамилию не указывает.

- Когда уже не стало сил терпеть, рассказала соседке о своей беде, - продолжает. - Та посоветовала средства на основе трав Татьяны Павловны Радионовой, которые когда-то принимал ее муж. Хотя у него была более сложная форма, чем у меня, потому что дошло до кровотечений, но ему помогло.

Геморрой развивается из-за запоров, недостатка овощей и фруктов в рационе, а также ожирения, беременности и малоподвижного образа жизни. Возникает, когда тонус сосудов в прямой кишке снижается, нарушается циркуляция крови. Со временем это может привести к кровотечениям при испражнении.

- Люди часто жалуются на частые запоры, поносы и нерегулярные походы в туалет. Ждут, когда пройдет. Потому что списывают на неправильное питание, особенно после праздников. Но это признаки серьезных нарушений в организме, - рассказывает травница Татьяна Павловна Радионова. - Боль в заднем проходе, зуд и выпадение геморроидальных узлов являются симптомами геморроя. Сама эта проблема не рассосется, а со временем будет только усиливаться, не даст полноценно жить. Как только почувствовали первые признаки, сразу начинайте борьбу с болезнью.

Татьяна Павловна советует применять свой натуральный травяной комплекс от геморроя. Средства содержат целебные растения и корни, которые мягко и надежно помогают избавиться от болезни.

- Этот комплекс изготовлен по старинной рецептуре моей семьи. Состоит из мази для наружного применения и эликсира для приема внутрь. Значительное облегчение наступает уже после первого использования. Уменьшаются боль и зуд. А после полного курса приема исчезают боли, зуд, кровотечение. Если болезнь возникла из-за запоров, то советую дополнительно взять сбор трав и корней от колита. Обладает слабительным действием, а главное - налаживает стул, нормализует работу кишечника.

Свои средства Татьяна Павловна Радионова отправляет по почте по всей Украине.

Информацию о натуральных травяных средствах для борьбы с псориазом, демодекозом, герпесом, опоясывающим герпесом, грибком, простатитом, циститом, геморроем, парапроктитом, артрозом, остеомиелитом, трофическими язвами, пролежнями, целлюлитом, гайморитом, бронхитом, лишним весом, старением кожи лица и шеи и многое другое можно найти на официальном сайте Татьяны Павловны Радионовой www.travnik.kharkov.ua.

0 (97) 925 73 97, 0 (66) 044 08 98

Автор: Соломия КУЧЕРЕНКО
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