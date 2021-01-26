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среда, 27 января 2021 08:00

На военных складах погибли более тысячи человек

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На военных складах погибли более тысячи человек
Последствия трагедии в Лагосе / The Nation on Lineng

27 января 2002-го произошли взрывы на военных складах в нигерийском Лагосе. Взрывы, пожары и паника привели к смерти более 1000 человек.

Склады были расположены на окраине центра Лагоса. Они были рядом с казармами. 27 января, в воскресенье днем, там вспыхнул пожар. Он распространился на склады боеприпасов и около 18:00 произошел сильный взрыв.

В результате взрыва сразу была разрушена территория в несколько кварталов, в результате чего погибло около 300 человек. Преимущественно солдаты и члены их семей.

Взрыв был слышен и ощущался на расстоянии 50 км, а толчки разрушили дома и разбили окна на расстоянии до 17 км. Что хуже, в результате взрыва обломки, которые горели, посыпались дождем на другие части Лагоса. В результате по городу вспыхнули пожары.

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Взрывы и пожары вызвали всеобщую панику в мегаполисе. В городе есть большой канал, протекающий с севера на юг. По другую сторону - банановые плантации. Большая часть толпы подумала, что могли бы укрыться на банановых полях, но не смогли вспомнить расположение переходов через канал в темноте. Когда тысячи нигерийцев бросились к полям, по меньшей мере 600 человек утонули в канале.

В результате давки в других частях города погибли еще сотни людей. Преимущественно дети. Ранения получили более 5 тыс. человек, из-за чего многие больницы города были переполнены. Взрывы продолжались всю ночь и на следующий день. Из-за нехватки пожарных в Лагосе их удалось локализовать только через сутки. В результате стихийного бедствия без крова остались не менее 12 тыс человек.

Как выяснилось, городская власть приказала военным модернизировать склады годом ранее после небольшого взрыва, но фактически ничего не было сделано.

Лагос - бывшая столица и крупнейший город Нигерии. Население - 16 млн человек. Он является крупнейшим городом в Африке по этому показателю. Примерное количество агломерации - 21 млн человек.

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Дата
27
января

Освободили крупнейший лагерь смерти

На военных складах погибли более тысячи человек

Сгорели заживо 245 человек

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